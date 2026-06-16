Yeniçağ Gazetesi
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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre araç satın alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kapsamlı bir inceleme başlattı. Özellikle araç satışlarında kayıt dışı ödeme yapılıp yapılmadığı mercek altına alınırken, araç sahiplerine 15 gün içinde yanıt verme zorunluluğu getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 1

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışı inceleniyor. Araç sahiplerine gönderilen yazılarda, satın alma sürecine ilişkin detaylı bilgi ve belgeler talep ediliyor.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 2

ÖDEME DETAYLARI TEK TEK İSTENİYOR

Araç sahiplerinden, aracı hangi bedelle satın aldıkları ve ödemeyi hangi yöntemle yaptıkları konusunda ayrıntılı açıklama yapmaları isteniyor. Banka transferleri, EFT ve havale kayıtları, kredi kartı slipleri ve makbuzların yanı sıra, nakit ödemelerin de açık şekilde beyan edilmesi gerekiyor.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 3

AKSESUAR VE EK ÜCRETLER DE İNCELEMEDE

Denetimler yalnızca araç bedeliyle sınırlı kalmıyor. Yan basamak, park sensörü, navigasyon, boya koruma, paspas ve benzeri aksesuarlar ile ek hizmetler de inceleme kapsamına alındı.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 4

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin hangi firmadan alındığı, fatura düzenlenip düzenlenmediği ve ödemelerin nasıl yapıldığı da araştırılıyor. Ayrıca ek garanti ve sigorta gibi hizmetler için yapılan harcamalar da mercek altında.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 5

TESLİM SONRASI İŞLEMLER DE SORULUYOR

Vergi Denetim Kurulu, araç tesliminden sonra yapılan donanım eklemeleri ve servis işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri de talep ediyor. Aksesuarların araç teslimi sırasında mı yoksa sonradan mı eklendiği özellikle inceleniyor.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 6

15 GÜN İÇİNDE YANIT ZORUNLU

Araç sahiplerinin, istenen bilgileri eksiksiz şekilde hazırlayarak imzalı dilekçe ile ilgili birimlere iletmeleri gerekiyor. Başvurulara kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri de eklenmek zorunda.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 7

EKSİK VE YANLIŞ BİLGİYE CEZA

Yetkililer, süresi içinde bilgi verilmemesi veya eksik ya da yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacağını açıkladı. İlk aşamada ceza ile birlikte ek süre verilebileceği, tekrarında ise cezaların artırılacağı belirtildi.

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Araç sahipleri dikkat: 15 gün içinde cevap vermeyenlere ceza - Resim: 8

Maliye’nin başlattığı bu kapsamlı inceleme, araç alım-satım süreçlerinde kayıt dışı işlemlerle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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