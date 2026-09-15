Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun

Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun

Eskişehir’de araç kiralama sektöründe yürürlüğe giren 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Düzenlemeyle kayıt dışı ve standart dışı hizmetlerin önüne geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Eskişehir’de oto kiralama sektörüne yönelik yeni düzenleme, araçların yaşı ve kilometresi konusunda sınır getirdi.

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Uygulamayla birlikte kiralama hizmetlerinde standartların yükseltilmesi ve tüketici güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 3

Eskişehir’de sektör temsilcisi Metin Çoban, yeni düzenlemenin kayıt dışı ve standart dışı faaliyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 4

Uygulamanın sektördeki haksız rekabeti de azaltacağını ifade etti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 5

Yeni düzenlemeyle birlikte uzun süredir yaşanan standart dışı hizmet anlayışının sona ereceğini söyledi.

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6 yaş ve 180 bin kilometre sınırının sektörde önemli bir değişiklik oluşturacağını dile getirdi.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 7

Çoban, daha önce oto kiralama sektörüyle ilgisi bulunmayan kişilerin araçların yaş ve kilometre durumuna bakmaksızın birkaç araçla kiralama yapabildiğini belirtti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 8

Bu durumun piyasada fiyat dalgalanmalarına ve haksız rekabete neden olduğunu söyledi.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 9

Yeni uygulamayla birlikte bu durumun ortadan kalkacağını ifade eden Çoban, “Herkes kendi işini yapacak” dedi.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 10

Düzenlemenin müşterilerin güvenliği ve hizmet kalitesi açısından da önemli olduğunu belirtti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 11

Çoban, standart dışı işletmelerden araç kiralayan müşterilerin çeşitli sorunlarla karşılaşabildiğini söyledi.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 12

Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası bulunan araçlarla yola çıkan sürücülerin güvenlik riski yaşadığını ifade etti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 13

Çoban, bu tür sorunlar nedeniyle bazı müşterilerin kiraladıkları araçları yolda bırakmak zorunda kaldığını ve yeniden kurumsal firmalardan araç kiraladığını belirtti.

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Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun - Resim: 14

Çoban, yeni düzenlemeyle birlikte araç kiralama sektöründe hizmet kalitesi ve güvenliğin artacağını kaydetti.

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