Eskişehir’de oto kiralama sektörüne yönelik yeni düzenleme, araçların yaşı ve kilometresi konusunda sınır getirdi.
Araç kiralamada kurallar değişti: Esnaf düzenlemeden memnun
Eskişehir’de araç kiralama sektöründe yürürlüğe giren 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Düzenlemeyle kayıt dışı ve standart dışı hizmetlerin önüne geçilmesi bekleniyor.Kaynak: İHA
Uygulamayla birlikte kiralama hizmetlerinde standartların yükseltilmesi ve tüketici güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Eskişehir’de sektör temsilcisi Metin Çoban, yeni düzenlemenin kayıt dışı ve standart dışı faaliyetlerin önüne geçeceğini belirtti.
Uygulamanın sektördeki haksız rekabeti de azaltacağını ifade etti.
Yeni düzenlemeyle birlikte uzun süredir yaşanan standart dışı hizmet anlayışının sona ereceğini söyledi.
6 yaş ve 180 bin kilometre sınırının sektörde önemli bir değişiklik oluşturacağını dile getirdi.
Çoban, daha önce oto kiralama sektörüyle ilgisi bulunmayan kişilerin araçların yaş ve kilometre durumuna bakmaksızın birkaç araçla kiralama yapabildiğini belirtti.
Bu durumun piyasada fiyat dalgalanmalarına ve haksız rekabete neden olduğunu söyledi.
Yeni uygulamayla birlikte bu durumun ortadan kalkacağını ifade eden Çoban, “Herkes kendi işini yapacak” dedi.
Düzenlemenin müşterilerin güvenliği ve hizmet kalitesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
Çoban, standart dışı işletmelerden araç kiralayan müşterilerin çeşitli sorunlarla karşılaşabildiğini söyledi.
Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası bulunan araçlarla yola çıkan sürücülerin güvenlik riski yaşadığını ifade etti.
Çoban, bu tür sorunlar nedeniyle bazı müşterilerin kiraladıkları araçları yolda bırakmak zorunda kaldığını ve yeniden kurumsal firmalardan araç kiraladığını belirtti.
Çoban, yeni düzenlemeyle birlikte araç kiralama sektöründe hizmet kalitesi ve güvenliğin artacağını kaydetti.