Arabanız sizi izliyor ve dinliyor: Tüm bilgilerinizi topluyor iddiası

BAĞLANTILI ARAÇLAR HIZLA ÇOĞALIYOR Danışmanlık şirketi McKinsey’in tahminlerine göre 2021’de trafikteki araçların yaklaşık yüzde 50’si internete bağlıydı. Bu oran 2030’a kadar yüzde 95’e çıkacak. Ne yazık ki çoğu sürücü aracının ne kadar veri topladığının farkında değil. Araç tesliminde sunulan uzun gizlilik sözleşmeleri genellikle okunmadan “kabul ediyorum” tuşuna basılıyor. Avrupa Birliği, İngiltere ve bazı ABD eyaletlerinde kullanıcılar, şirketlerin tuttuğu verilerin kopyasını isteyebiliyor, silinmesini talep edebiliyor ve satışını engelleyebiliyor. Bazı modellerde de bilgi-eğlence sisteminden veri paylaşımını sınırlayan ayarlar mevcut. Ancak uzmanlar, mevcut sistemin temel sorununun çözülmediğini ve gizlilik ihlallerinin sistematik olarak sürdüğünü belirtiyor.