Türkiye otomobil pazarında sıfır araç fiyatlarındaki yukarı yönlü grafik etkisini sürdürüyor. Giriş seviyesindeki bütçe dostu modellerin 1 milyon TL barajını aşmasının ardından, gözler daha erişilebilir seviyelerdeki araçlara çevrildi.
Araba alacaklar dikkat: Otomobilde bütçe dostu liste… Haziranın en uygun modelleri
Otomobil fiyatları yükselmeye devam ederken, Haziran 2026 itibarıyla 1,5 milyon TL sınırının altında kalan sıfır otomobil modelleri ve güncel fiyat listesi netleşti. Listede en uygun seçenek Dacia Sandero olurken, bütçe dostu elektrikli otomobil modelleri de seçenekler arasında öne çıkıyor.
Haziran 2026 dönemi güncel fiyat listeleri ve markaların sunduğu satış kampanyaları incelendiğinde, 1,5 milyon TL seviyesinin altında sınırlı sayıda da olsa bazı seçeneklerin varlığını koruduğu görülüyor.
Haziran 2026 itibarıyla hazırlanan listenin ilk sırasında, 1 milyon 295 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla Dacia Sandero yer alıyor. B segmentinde konumlanan model, temel ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yapısıyla şu an pazarın en erişilebilir otomobili olarak dikkat çekiyor. Sandero'yu, kampanyalı satış fiyatı 1 milyon 335 bin TL'ye kadar gerileyen Kia Picanto takip ediyor.
Türkiye pazarında yoğun ilgi gören diğer popüler modeller de sınırın altında kalmayı başardı:
Fiat Egea Sedan (Easy Donanım, 1.6 MultiJet 130 HP): 1 milyon 389 bin 900 TL
Opel Corsa (1.2 Litre, 100 HP Manuel): 1 milyon 395 bin TL
Son dönemde otomotiv sektöründe artan rekabet, uygun fiyatlı binek araç segmentinde elektrikli motor seçeneklerinin de güçlenmesini sağladı. 1,5 milyon TL sınırının altında elektrikli modeller de dikkat çekiyor.
Buna göre, Citroen e-C3 modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 420 bin TL seviyesinde bulunurken, Fiat Grande Panda Elektrikli ise 1 milyon 440 bin TL'lik fiyat etiketiyle alıcılara sunuluyor. Jump Donanım Hyundai i20 ise 1 milyon 470 bin TL’ye alıcı buluyor.
Listedeki modeller, fiyatı en uygun ikinci el araçlarla önemli benzerlik taşıyor. Bu listede de zirvede olan Egea, ikinci elde bir milyon liraya kadar iniyor. Hyundai i20 de ikinci ellerde de en uygun otomobiller listesinde yer buluyor.
Güncel piyasa verileri, Türkiye'de giriş seviyesi sıfır bir otomobile sahip olmanın maliyetinin artık 1,3 milyon TL seviyelerinden başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna karşın otomotiv markalarının uyguladığı dönemsel kampanyalar, araç satın almayı planlayan tüketiciler için belirli modellerde fiyat avantajı yaratmaya devam ediyor.