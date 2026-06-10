Araba alacaklar dikkat: Otomobilde bütçe dostu liste… Haziranın en uygun modelleri

Buna göre, Citroen e-C3 modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 420 bin TL seviyesinde bulunurken, Fiat Grande Panda Elektrikli ise 1 milyon 440 bin TL'lik fiyat etiketiyle alıcılara sunuluyor. Jump Donanım Hyundai i20 ise 1 milyon 470 bin TL’ye alıcı buluyor.