Araba alacaklar dikkat: Otomobil pazarı çalkalanıyor… Köklü devler çöktü, onlar rekor kırdı

Avrupa otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep artışı hız kesmeden sürüyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, pazarın büyümesindeki ana etken elektrik destekli modeller oldu. İçten yanmalı motorlu araçlarda ise sert gerileme kaydedildi.
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Avrupa otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araç talebi büyümeye devam ederken, Çinli otomobil üreticileri satış rekoru kırdı. Mayıs ayında yeni otomobil tescilleri yüzde 3,6 artarak 1 milyon 152 bin 523 adede ulaşırken, benzinli ve dizel modellerde sert düşüş yaşandı.Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayında Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) genelinde yeni otomobil tescilleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla 1 milyon 152 bin 523 adet olarak gerçekleşti. AB özelinde ise yılın ilk 5 ayındaki yeni otomobil kayıtlarında yüzde 4'lük bir yükseliş görüldü.
Pazardaki büyüme oranları büyük ölçüde elektrikli motor seçeneklerinden kaynaklandı. Mayıs ayında bataryalı elektrikli otomobil (BEV) satışları yüzde 39,1, şarj edilebilir hibritler (PHEV) yüzde 13,2 ve hibrit modeller yüzde 8,2 oranında artış gösterdi. Bu üç alternatif motor tipi, ay boyunca yapılan yeni tescillerin üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.
Yılın ilk 5 aylık döneminde bataryalı elektrikli otomobillerin AB pazarındaki payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 15,3 seviyesinden yüzde 20'ye tırmandı. Hibrit modeller yüzde 37,8 ile en çok tercih edilen motor seçeneği olmayı sürdürürken, şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 9,7'ye ulaştı.
Elektrikli araç satışlarındaki yükseliş büyük pazarlarda da kendini gösterdi. İlk 5 ayda elektrikli otomobil satışları İtalya'da yüzde 75,7, Fransa'da yüzde 55,4 ve Almanya'da yüzde 40,9 arttı. AB genelinde ise bu dönemde 950 bin 521 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.
Elektrikli dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte Avrupalı köklü üreticiler üzerindeki rekabet baskısı belirginleşti. Mayıs ayında Renault, Stellantis ve Volkswagen'in yeni araç tescillerinde yüzde 1 ile yüzde 3 arasında gerileme yaşandı.
Buna karşın Çinli otomobil markaları dikkat çeken büyüme oranlarına imza attı. Leapmotor'un satışları yüzde 465,1 artarken, Chery yüzde 244,1 ve BYD yüzde 136,6 büyüme kaydetti. Geely yüzde 12,6, SAIC ise yüzde 13,9 oranında artış yakaladı. Diğer yandan Tesla da Avrupa pazarındaki toparlanmasını sürdürerek mayıs ayında tescillerini yüzde 107,9 artışla 28 bin 610 adede çıkardı ve üst üste dördüncü ayda da büyüme gösterdi.
Elektrikli araçların payı artarken, içten yanmalı motorlu araçların pazardaki ağırlığı azalmaya devam ediyor. AB genelinde yılın ilk 5 ayında benzinli otomobil tescilleri yüzde 18,2, dizel otomobil tescilleri ise yüzde 16,6 düştü.
Bu dönemde benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 28,5'ten yüzde 22,4'e, dizel modellerin payı ise yüzde 9,5'ten yüzde 7,6'ya geriledi. Böylece geleneksel benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı yüzde 38'den yüzde 30,1 seviyesine inmiş oldu.