Araba alacaklar dikkat: Otomobil pazarı çalkalanıyor… Köklü devler çöktü, onlar rekor kırdı

Buna karşın Çinli otomobil markaları dikkat çeken büyüme oranlarına imza attı. Leapmotor'un satışları yüzde 465,1 artarken, Chery yüzde 244,1 ve BYD yüzde 136,6 büyüme kaydetti. Geely yüzde 12,6, SAIC ise yüzde 13,9 oranında artış yakaladı. Diğer yandan Tesla da Avrupa pazarındaki toparlanmasını sürdürerek mayıs ayında tescillerini yüzde 107,9 artışla 28 bin 610 adede çıkardı ve üst üste dördüncü ayda da büyüme gösterdi.