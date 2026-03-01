Ara tatil yaz tatiliyle birleşiyor: Milli Eğitim Bakanı açıkladı

OKULA BAŞLAMA YAŞI VE ÖZEL EĞİTĞİM



Okula başlama yaşıyla alakalı tartışmaların farklı yerlere evrildiğine dikkat çeken Tekin, "Biz şunu savunuyoruz: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak çocukların okula başlama yaşını biraz erkene alıp daha standart hale getirelim. Şöyle düşünün, şu anda 66 aylık bir çocuk ile 84 aylık bir çocuk aynı sınıfta okula başlayabiliyor. Burada bir düzenleme yapalım istiyorduk, arkadaşlar üzerinde duruyor" diye konuştu.

Tekin, en çok ihtiyaç duydukları öğretmenlik alanının "özel eğitim öğretmenliği" olduğuna da parmak basarak, "Kapasitemiz var, öğretmen ihtiyacımızı zamanla karşılıyoruz. Öğretmen ihtiyacımızı giderdikçe de sınıf ve okul açıyoruz. Özel eğitim okulları, kampüsleri açmaya başladık zaten şimdi sadece özel eğitim üzerinde" bilgisini verdi.