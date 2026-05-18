Teknoloji devi üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Apple’ın üreticisi konumundaki Tayvanlı teknoloji devi Foxconn,Vietnam’daki üretimini İstanbul Kağıthane’ye taşıma kararı aldı. Yerli teknoloji markası General Mobile ile stratejik ortaklığa giden şirket,bu hamlesiyle Türkiye’yi 5G ve akıllı telefon üretiminde Avrupa’nın yeni üssü yapmayı hedefliyorHava Demir
Stratejik ortaklığın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Apple’ın üreticisi konumundaki Foxconn ile yürütülen iş birliğinin yepyeni bir faza geçtiğini vurguladı. Cihaner, Vietnam’daki üretimin resmi olarak Türkiye’ye kaydırılacağını duyurdu.
KAĞITHANE, AVRUPA'NIN 5G VE AKILLI TELEFON MERKEZİ OLACAK
Yapılan anlaşma doğrultusunda, General Mobile’ın yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip Kağıthane’deki modern tesisi, dev ortaklığın ana üssü olacak. Tesiste son teknoloji 5G ürünleri ve yeni nesil akıllı telefonların üretimi gerçekleştirilecek.
Apple’ın üreticisi konumundaki Foxconn ile yapılan dev adımın sadece bir üretim ortaklığı olmadığının altı çizilirken, küresel çaptaki teknoloji ve bilgi birikiminin (know-how) Türkiye’ye transfer edilmesi açısından da ülke ekonomisine kritik bir katma değer sağlanması hedefleniyor.
LOJİSTİKTE TÜRKİYE AVANTAJI
General Mobile, Avrupa pazarına yönelik gerçekleştireceği üretimin aslan payını Türkiye’de konumlandıracak. Türkiye’nin stratejik coğrafi konumundan faydalanacak olan şirket, lojistik süreçlerini ve sevkiyat sürelerini ciddi oranda düşürerek Avrupa pazarında büyük bir rekabet avantajı elde edecek.
ABD PAZARI İÇİN GERİ SAYIM: VERİZON İLE 5G TESTLERİ BAŞLADI
Küresel büyüme vizyonunu sadece Avrupa ile sınırlandırmayan General Mobile, ABD pazarı için de düğmeye bastı. ABD'li telekomünikasyon devi Verizon ile iş birliğine giden şirket, 5G modemlerin saha testlerine son sürat devam ediyor.
Apple’ın üreticisi konumundaki Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ortaklığı ve ABD hamleleriyle birlikte, yüksek teknolojili ürün üretiminde Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir merkez üssü haline getirilmesi planlanıyor.