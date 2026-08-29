Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında

Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında

Apple’ın yeni IPhone modeli için hazırladığı takvimde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Şirketin yıllardır sürdürdüğü alışkanlık bu kez değişebilir. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 1

Apple, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştireceği lansmanda merakla beklenen iPhone 18 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

1 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 2

Şirketin, lansmanın ardından alışılmış Cuma günü ön sipariş takviminde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

2 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 3

11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü nedeniyle sürecin 12 Eylül Cumartesi gününe ve gece yarısı saatlerine erteleneceği öne sürüldü.

3 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 4

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni numaralı telefon modeli iPhone 18 Pro için tanıtım tarihini 9 Eylül olarak açıklamasının ardından satış takviminde dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi.

4 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 5

11 EYLÜL'ÜN 25. YIL DÖNÜMÜ

Geleneksel lansman takviminin aksine Apple, tanıtımın ardından gelen ilk Cuma günü modeli satışa sunmayacak.

5 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 6

11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüne denk gelen Cuma günü yerine ön siparişlerin 12 Eylül Cumartesi günü başlaması bekleniyor.

6 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 7

ÖN SİPARİŞ SAATİ GECE YARISINA ÇEKİLEBİLİR

Almanya merkezli teknoloji yayını Macwelt'in paylaştığı raporlara göre değişiklik yalnızca günle sınırlı kalmayacak.

7 8
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında - Resim: 8

Ön siparişlerin, geleneksel 05.00 PT saati yerine Cumartesi günü gece yarısı PT (Pasifik Saati) itibarıyla başlatılması öngörülüyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro