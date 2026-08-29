Apple, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştireceği lansmanda merakla beklenen iPhone 18 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
Apple’ın IPhone 18 Pro planı ortaya çıktı: Bu kez alışılmışın dışında
Apple’ın yeni IPhone modeli için hazırladığı takvimde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Şirketin yıllardır sürdürdüğü alışkanlık bu kez değişebilir. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Şirketin, lansmanın ardından alışılmış Cuma günü ön sipariş takviminde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü nedeniyle sürecin 12 Eylül Cumartesi gününe ve gece yarısı saatlerine erteleneceği öne sürüldü.
Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni numaralı telefon modeli iPhone 18 Pro için tanıtım tarihini 9 Eylül olarak açıklamasının ardından satış takviminde dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi.
11 EYLÜL'ÜN 25. YIL DÖNÜMÜ
Geleneksel lansman takviminin aksine Apple, tanıtımın ardından gelen ilk Cuma günü modeli satışa sunmayacak.
11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüne denk gelen Cuma günü yerine ön siparişlerin 12 Eylül Cumartesi günü başlaması bekleniyor.
ÖN SİPARİŞ SAATİ GECE YARISINA ÇEKİLEBİLİR
Almanya merkezli teknoloji yayını Macwelt'in paylaştığı raporlara göre değişiklik yalnızca günle sınırlı kalmayacak.
Ön siparişlerin, geleneksel 05.00 PT saati yerine Cumartesi günü gece yarısı PT (Pasifik Saati) itibarıyla başlatılması öngörülüyor.