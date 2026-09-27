Apple'a rekor patent cezası

Tüketici grubu Which?, Apple'ın bunu belirli dosyaların depolanma şeklini teknik olarak kısıtlayarak, iCloud'u iOS işletim sistemine sahip cihazlarla ilişkilendirerek ve sistem tasarımları ile yönlendirmelerle kullanıcıları kendi hizmetine sevk ederek yaptığını ifade ediyor.