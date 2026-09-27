ABD'de federal mahkeme jürisi, dokunsal teknolojisi "Taptic Engine"de patent ihlali yaptığı gerekçesiyle açılan davada Apple'ın 5,7 milyar dolar ödemesine karar verdi. Şirket cezaya itiraz edecek.
Apple'a rekor patent cezası
4.88 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri listesinin en tepesinde bulunan Apple rekor bir tazminat cezasıyla karşı karşıya.Kaynak: Diğer
Reuters'ın haberine göre, ABD'de federal mahkeme jürisi, iPhone ve Apple Watch'larda kullandığı fiziksel düğmeye basma hissi veren dokunsal geri bildirim teknolojisi "Taptic Engine"de patent ihlali yaptığı gerekçesiyle açılan davada Apple'ı haksız buldu.
Jüri, Apple'ın San Diego merkezli Taction şirketine 5.7 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti.
Apple ise cezaya ve patent ihlali iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada "Apple'ın Taptic Engine'i Taction'ın teknolojisinden temelde farklıdır. Taction'ın kendi ürün testleri de duruşma sırasında bunu doğruladı." dedi.
"Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz." diyen Apple, bunun ABD'de şimdiye kadar verilen en yüksek tutarlı patent ihlali cezası olduğunu belirterek karara itiraz edeceğini bildirdi.
Taction'ın avukatı Lance Yang ise "Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarımızı doğrulamasından memnunuz." ifadelerini kullandı.
ABD Federal Temyiz Mahkemesi, San Diego'daki federal bir yargıcın 2023 yılında Apple'ın patentleri ihlal etmediğine hükmetmesinin ardından geçen yıl davanın yeniden görülmesinin önünü açmıştı.
Apple'ın piyasa değeri 4.88 trilyon doların üzerinde.
Haziran ayında da İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi tüketici hakları grubu Which? tarafından Apple'a karşı açılan 3 milyar sterlinlik (4 milyar dolar) toplu davaya onay vermişti.
Karar, on milyonlarca tüketicinin toplu dava sürecine dahil edilmesinin önünü açtı.
İlk olarak Kasım 2024'te sunulan dava dilekçesinde, Apple'ın iPhone ve diğer cihaz kullanıcılarını kendi iCloud depolama hizmetine mecbur bırakarak hakim konumunu kötüye kullandığı ve rakiplerine geçişlerini zorlaştırdığı öne sürülüyordu.
Tüketici grubu Which?, Apple'ın bunu belirli dosyaların depolanma şeklini teknik olarak kısıtlayarak, iCloud'u iOS işletim sistemine sahip cihazlarla ilişkilendirerek ve sistem tasarımları ile yönlendirmelerle kullanıcıları kendi hizmetine sevk ederek yaptığını ifade ediyor.
Bunun da rekabeti zayıflattığı ve fiyatları yükselttiği belirtiliyor.