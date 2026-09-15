Apple, cihazlarına yönelik yeni işletim sistemi güncellemelerini yayınlamaya başladı. iOS 27'nin yanı sıra iPadOS 27, macOS 27 ve diğer platformlara gelen yeniliklerde yapay zekâ özellikleri öne çıkıyor.
Apple kullananlar dikkat: Yeni özellikler geldi
Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer işletim sistemlerine yönelik güncellemeleri kullanıma sundu. Yeni sürümler Siri, yapay zekâ destekli araçlar, Safari, ebeveyn denetimleri ve kişiselleştirme seçeneklerinde önemli değişiklikler getiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Siri'nin kişisel bilgilerden yararlanabilmesi, Safari'nin internet sitelerindeki değişiklikleri takip edebilmesi ve yeni ebeveyn denetimleri güncellemenin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.
Yeni Siri, kullanıcının mesajlarında, e-postalarında ve fotoğraflarında bulunan bilgileri dikkate alarak ihtiyaç duyulan veriyi bulabiliyor. Kullanıcının sorusunu mevcut bilgilerle ilişkilendirebilen asistan, böylece daha doğal bir iletişim kurabiliyor.
Siri'nin bu yeni yetenekleri ilk etapta İngilizce beta sürümüyle kullanıma açıldı. Sisteme ekim ayında beş yeni dilin eklenmesi planlanıyor.
iPhone'un Kamera uygulamasında kullanılan yeni Siri modu da çevrede bulunan nesnelerle ilgili bilgi edinmenin yollarını genişletiyor. Kullanıcı, kameranın gösterdiği bir nesne veya içerik hakkında Siri'ye soru yöneltebiliyor ve verilen yanıt doğrultusunda farklı işlemler gerçekleştirebiliyor.
Görsel Zekâ özelliğiyle iPhone, iPad ve Mac'te ekranda görülen içerikler Siri üzerinden sorgulanabiliyor. Asistan, görüntülenen unsurla ilgili sorulara yanıt verebildiği gibi ihtiyaç halinde internetten güncel bilgi de bulabiliyor.
"Siri ile Yaz" ise yalnızca bilgi vermekle sınırlı kalmayan bir kullanım sunuyor. Kullanıcının verdiği talimatlardan hareketle metin taslağı hazırlanabiliyor veya daha önce yazılmış bir metin üzerinde geliştirme yapılabiliyor.
Siri uygulamasındaki görüşmeler de cihazlar arasında sürdürülebiliyor. Sohbet geçmişinin iCloud aracılığıyla eşzamanlanması sayesinde bir cihazda başlayan konuşma başka bir Apple cihazında devam ettirilebiliyor.
Apple Vision Pro tarafında da Siri'nin görsel yeteneklerinden yararlanılabiliyor. Kullanıcılar bulundukları ortamda gördükleri nesneler hakkında sesli olarak soru sorabiliyor, arama yapabiliyor ve bazı işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Apple, Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme araçlarının kapsamını da genişletiyor. Spatial Reframing ve Extend araçlarıyla birlikte geliştirilen Temizle özelliği, görüntüler üzerinde daha fazla değişiklik yapılmasına imkân veriyor.
Image Playground da yeni seçeneklerle farklı görsel türlerinin oluşturulmasına olanak sağlıyor. Fotogerçekçi görüntüler de üretilebilen sistemde, yapay zekâ tarafından oluşturulan veya düzenlenen içeriklerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla görsel meta verileri kullanılacak.
SynthID desteğinin ise ilerleyen dönemde eklenmesi bekleniyor.
Safari'nin yeni özelliklerinden biri, kullanıcıların belirli internet sitelerindeki değişiklikleri takip edebilmesi. Takip edilen bir ürünün fiyatında düşüş yaşanması veya ürünün yeniden satışa çıkması halinde Safari bildirim gönderebiliyor.
Tarayıcıdaki çok sayıdaki sekmenin yönetimi de kolaylaştırılıyor. Safari, açık sekmeleri içeriklerine ve konularına göre kendiliğinden gruplandırabiliyor.
Apple, aileler için Safari'de Ask to Browse özelliğini devreye alıyor. Bu seçenek sayesinde çocukların daha önce ziyaret etmediği bir internet sitesine girmeden önce ebeveynlerinden onay almaları sağlanabiliyor.
İletişim Güvenliği özelliği de fotoğraf ve video içeriklerini kontrol ediyor. Kanlı veya şiddet içeren görüntülerin paylaşılması durumunda sistem bunları tespit ederek engelleme mekanizmasını devreye sokabiliyor.
Ekran Süresi bölümündeki yeniliklerle çocukların cihaz başında geçirdiği zamanın takibi de daha anlaşılır hale getiriliyor.
Hangi uygulamaların daha sık kullanıldığı görülebilirken ebeveynler oyun, eğlence ve sosyal medya için günlük kullanım limitleri oluşturabiliyor. Uygulamaların hangi saatlerde kullanılabileceği de ayrıca belirlenebiliyor.
Apple'ın Liquid Glass tasarımında da kişiselleştirme seçenekleri artırılıyor. Yeni kaydırıcı sayesinde kullanıcılar arayüzdeki şeffaflık seviyesini ve renklerin yoğunluğunu kendi tercihine göre değiştirebiliyor.
Uygulama simgelerinde yapılan değişiklikle birlikte ikonların daha keskin ve belirgin görünmesi sağlanıyor.
iCloud Paylaşılan Albümler için de yeni bir paylaşım seçeneği geliyor. Fotoğraf ve videoların tam çözünürlükte paylaşılmasının yanı sıra Android ve Windows kullanıcılarının ortak albümlere katılması kolaylaştırılıyor.
Bu kullanıcılar, katıldıkları albümlere kendi fotoğraf ve videolarını da ekleyebiliyor.
Sağlık uygulamasında bulunan Döngü Takibi özelliği, perimenopoz ve menopoz dönemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Güncellemeyle birlikte perimenopoz dönemindeki döngü değişikliklerine yönelik bildirimler de sunuluyor.
Apple Haritalar uygulamasındaki Flyover deneyimi de güncellenen özellikler arasında bulunuyor.
Havadan elde edilen görüntülerin yapay zekâ yardımıyla bir araya getirilmesiyle şehirler ve yapılar daha ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor.