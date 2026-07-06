Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, kızını almak için Rusya'ya giden E.L., Antalya'ya döndüğünde birlikte yaşadığı Alman vatandaşı Arthur Strudel'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Antalya'da gizemli ölüm: Alman vatandaşının cansız bedeni bulundu
Antalya'da kızını almak için Rusya'ya giden E.L., dönüşte birlikte yaşadığı Alman vatandaşı Arthur Strudel'i evde hareketsiz halde buldu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, Strudel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Kaynak: DHA / İHA
Tuzcular Mahallesi'ndeki evlerine gelen E.L., kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşularından yardım istedi. Bahçe kapısından eve giren komşunun kapıyı açmasının ardından üst kata çıkan kadın, sevgilisini hareketsiz halde buldu.
Ölümü şüpheli bulundu
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 46 yaşındaki Arthur Strudel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.
Evde yapılan incelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Arthur Strudel ile E.L.'nin kısa süre önce Türk vatandaşlığı aldığı, yaklaşık altı ay önce Kaleiçi'nde bir ev satın alarak tadilat yaptırdıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.