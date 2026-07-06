Antalya'da gizemli ölüm: Alman vatandaşının cansız bedeni bulundu

Ölümü şüpheli bulundu

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 46 yaşındaki Arthur Strudel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.