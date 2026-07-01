Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım

Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım

Anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Melike Şahin, hamilelik sürecinde de sahne temposunu düşürmüyor. Işıltılı tarzıyla göz kamaştıran başarılı sanatçı, doğacak erkek bebeğiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 1

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 2

6 yıllık birlikteliklerinin ardından 2023 senesinde Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren Melike Şahin, evlilik hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen isimler arasında yer alıyordu.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 3

Hayranlarını sevindiren hamilelik haberini ise İstanbul'daki konseri sırasında sahnede duyurmuştu.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 4

Belirginleşen karnıyla yeni pozlar veren başarılı sanatçının bir erkek bebek dünyaya getireceği öğrenildi. Anne ve baba olmak için gün sayan çiftin, oğullarına hangi ismi koyacağı ise şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 5

Gebelik sürecinde de temposunu düşürmeyerek yoğun sahne çalışmalarına ara vermeyen Şahin, son olarak Hatay'da sevenleriyle buluştu.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 6

Sahne tarzıyla göz kamaştıran ve beyaz, ışıltılı bir kıyafet tercih eden güzel şarkıcı, bu keyifli konserden fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sundu.

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Anne olacağını sahnede açıklamıştı: Melike Şahin’den karnı burnunda paylaşım - Resim: 7

Karnı burnunda karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, "Arsuz buluşmamız. Ne güzel gözler gördüm, solum ay sağım deniz. Yine ve hep gelmek istiyorum. Seneye yavyumla artık." diye konuştu.

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