Yeniçağ Gazetesi
06 Ekim 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı

Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı

Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak boğulan 23 yaşındaki Erasmus öğrencisi Melek Öztürk, memleketi Aydın'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Türk bayraklı tabuta sarılarak helallik istedi.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 1

Portekiz’de serinlemek için girdiği nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk (23), memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

1 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 2

Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti.

2 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 3

Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi. Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

3 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 4

Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk’ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

4 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 5

Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 6
6 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 7
7 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 8
8 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 9
9 10
Anne helallik istedi, gözyaşları dinmedi: Portekiz acısı aydın’da yaşandı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro