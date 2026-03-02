ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Mart 2026’da yapılan kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara “Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?” sorusu yöneltildi.
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor
ASAL Araştırma’nın Mart 2026 anketine göre, İsrail-İran gerilimine ilişkin vatandaşların yüzde 72,5’i Türkiye’nin dengeli davranarak arabuluculuk yapması gerektiğini düşünüyor. İran’ı destekleyenlerin oranı yüzde 16,2 olurken, İsrail’i destekleyenlerin oranı yüzde 4’te kaldı.Baran Şükrü Çelik
Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye’nin taraf olmak yerine dengeli bir politika izleyerek arabuluculuk yapması gerektiğini düşünüyor.
İran’ın desteklenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 16,2 olurken, İsrail’i destekleyenlerin oranı yüzde 4’te kaldı.
Sonuçlar, İsrail-İran hattında artan gerilim karşısında kamuoyunun büyük bölümünün Türkiye’nin doğrudan taraf olmasından ziyade diplomatik rol üstlenmesini istediğini ortaya koydu.
