Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor

Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor

ASAL Araştırma’nın Mart 2026 anketine göre, İsrail-İran gerilimine ilişkin vatandaşların yüzde 72,5’i Türkiye’nin dengeli davranarak arabuluculuk yapması gerektiğini düşünüyor. İran’ı destekleyenlerin oranı yüzde 16,2 olurken, İsrail’i destekleyenlerin oranı yüzde 4’te kaldı.

Baran Şükrü Çelik Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 1

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Mart 2026’da yapılan kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara “Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?” sorusu yöneltildi.

1 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 2

Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye’nin taraf olmak yerine dengeli bir politika izleyerek arabuluculuk yapması gerektiğini düşünüyor.

2 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 3

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 72,5’i Türkiye’nin dengeli bir tutum sergileyip arabulucu rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

3 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 4

İran’ın desteklenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 16,2 olurken, İsrail’i destekleyenlerin oranı yüzde 4’te kaldı.

4 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 5

Sonuçlar, İsrail-İran hattında artan gerilim karşısında kamuoyunun büyük bölümünün Türkiye’nin doğrudan taraf olmasından ziyade diplomatik rol üstlenmesini istediğini ortaya koydu.

5 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 6
6 7
Anket sonucu dikkat çekti: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye arabulucu olsun diyor - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro