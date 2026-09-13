Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları

Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları

PGM Projeksiyon, yaptığı araştırmada, siyasi partilerin takipçi sayısına göre, potansiyel oy oranlarını hesapladı. İşte Instagram takipçi sayısına göre, en fazla oy oranına sahip partiler…

Kaynak: Haber Merkezi
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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 1

Son dönemde artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, erken seçim çağrılarını da beraberinde getirirken, anket şirketleri olası bir seçimde partilerin oy oranlarını hesaplamaya devam ediyor.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 2

PGM Projeksiyon, bu kez yurttaşların seçeceği partilerin oy oranlarını değil, siyasi partilerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre bir simülasyon yayınladı.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 3

Çalışma, sosyal medya platformu Instagram’daki takipçi sayısının sandığa oy olarak yansıması halinde ortaya çıkacak oy oranlarını ve Meclis’teki 600 sandalyenin dağılımını ortaya çıkarıyor.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 4

TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

Düzenlenen ankete göre, İnstagram takipçi sayısında liderliği elinde tutan AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP, onu yüzde 14,65 oranla takip etti.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 5

İşte partilerin Instagram takipçi sayısına göre oy oranları,

AK Parti (Cumhur İttifakı): %24,02
CHP: %14,65
MHP (Cumhur İttifakı): %12,43
DEM Parti (Emek ve Özgürlük İttifakı): %8,41
TİP (Emek ve Özgürlük İttifakı): %5,94

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Anket sonuçları ortaya çıktı: İşte Instagram takipçi sayısına göre partilerin oy oranları - Resim: 6

Yeni Parti: %5,29
Yeniden Refah (Birlik İttifakı): %4,98
İYİ Parti: %4,89
Zafer Partisi (Ata İttifakı): %4,56
A Parti: %2,88

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