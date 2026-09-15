Yeniçağ Gazetesi
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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti

PGM Projeksiyon, Gündemar Araştırma’nın son araştırmasını milletvekili dağılımına dönüştürdü. Simülasyonda partilerin milletvekili dağılımları arasında dikkat çeken veriler bulunuyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 1

PGM Projeksiyon, Gündemar Araştırma’nın son araştırma sonuçlarını milletvekili dağılımına dönüştürerek hazırladığı seçim simülasyonunu kamuoyuyla paylaştı.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 2

PGM Projeksiyon’un X hesabından yapılan paylaşımda, araştırma sonuçlarının projeksiyona dönüştürülmesiyle 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oluşabilecek sandalye dağılımına ilişkin tahminlere yer verildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 3

Simülasyonda Yeni Parti, yüzde 26,95 oy oranıyla ilk seçiminde 204 milletvekili çıkardı.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 4

Özgür Özel liderliğindeki parti, bu sonuçla simülasyonda ana muhalefet partisi oldu.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 5

DEM Parti ise yüzde 8,09 oy oranıyla 55 milletvekiliyle gösterildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 6

Projeksiyona göre DEM Parti’nin mevcut sandalye sayısına kıyasla 6 milletvekili kaybetmesi öngörüldü.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 7

İYİ Parti, yüzde 8,21 oy oranıyla simülasyonda 40 milletvekili çıkardı.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 8

Partinin milletvekili sayısının 2023 seçim sonuçlarına göre 3 azalacağı tahmin edildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 9

MHP için yüzde 5,74 oy oranı öngörüldü.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 10

Partinin Meclis’te 20 milletvekiliyle temsil edileceği belirtildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 11

Bu sonuç, MHP açısından 2023 seçimlerine göre 30 milletvekili kaybı anlamına geliyor.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 12

Projeksiyonda CHP, yüzde 4,99 oy oranıyla 12 milletvekili çıkaran parti olarak gösterildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 13

CHP açısından 2023 seçimlerine kıyasla 157 milletvekillik bir düşüş öngörülmesi dikkat çekti.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 14

Zafer Partisi ise yüzde 4,69 oy oranıyla 16 milletvekili çıkarıyor.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi, yüzde 3,81 oy oranıyla 10 milletvekili çıkarıyor.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 16

TİP yüzde 2,05 oy oranıyla 7 milletvekiliyle gösterildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 17

Projeksiyonda Yeniden Refah Partisi için 5, TİP için ise 3 milletvekili artışı öngörüldü.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 18

Listede yer alan Anahtar Parti ise yüzde 3,61 oy oranıyla 4 milletvekili çıkarıyor.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 19

Paylaşılan simülasyonda AK Parti 232 milletvekili ile ilk sırada yer aldı.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 20

AK Parti’nin araştırmadaki oy oranı yüzde 28,38 olarak gösterildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 21

Böylece, 2023 genel seçimindeki milletvekili sayısına kıyasla 36 sandalye kaybedeceği öngörüldü.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 22

Bu şekilde simülasyonda Meclis’te yer alan partilerin toplam sandalye sayısı 600’e ulaşıyor.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 23

PGM Projeksiyon’un paylaştığı görselde partilerin yanı sıra ittifak bilgilerine de yer verildi.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 24

AK Parti, MHP ve diğer ilgili partilerin Cumhur İttifakı başlığı altında; DEM Parti ve TİP’in Emek ve Özgürlük İttifakı kapsamında; Zafer Partisi’nin Ata İttifakı, Yeniden Refah Partisi’nin ise Birlik İttifakı kapsamında gösterildiği görüldü.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 25

Paylaşılan oy oranları üzerinden hazırlanan milletvekili dağılımında AK Parti 232, Yeni Parti 204, DEM Parti 55, İYİ Parti 40, MHP 20, Zafer Partisi 16, CHP 12, Yeniden Refah Partisi 10, TİP 7 ve Anahtar Parti 4 milletvekiliyle yer aldı.

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Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti - Resim: 26

PGM Projeksiyon, söz konusu çalışmanın Gündemar Araştırma’nın son araştırmasının milletvekili dağılımına dönüştürülmesiyle oluşturulan bir seçim simülasyonu olduğunu belirtti.

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