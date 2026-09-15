Anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Vekil tablosu baştan aşağı değişti

AK Parti, MHP ve diğer ilgili partilerin Cumhur İttifakı başlığı altında; DEM Parti ve TİP’in Emek ve Özgürlük İttifakı kapsamında; Zafer Partisi’nin Ata İttifakı, Yeniden Refah Partisi’nin ise Birlik İttifakı kapsamında gösterildiği görüldü.