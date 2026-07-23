Ankara’yı sallayacak anket: İktidar bloğu yüzde 50’yi geçemedi

Saros Araştırma şirketi tarafından Haziran 2026 tarihinde yürütülen son genel seçim anketi çalışmasının detayları ve oy dağılımları kamuoyunun bilgisine sunuldu.
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Saros Araştırma tarafından Haziran 2026 döneminde 4 bin 872 katılımcıyla gerçekleştirilen genel seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma verilerine göre siyasi partilerin oy oranları netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Toplamda 4 bin 872 seçmenin katılımıyla hayata geçirilen bu araştırma, Türkiye genelindeki siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin güncel tabloyu gözler önüne serdi.
Anket sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 34.9 oranında oy alarak listenin ilk sırasında yer aldı. AK Parti'yi, yüzde 25.6 oy oranına ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti.
Üçüncü sırada ise yüzde 9.1 oy oranına sahip olan DEM Parti bulunurken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8.9 oy oranıyla dördüncü sırada konumlandı.
Araştırmanın devam eden sıralamasında İYİ Parti, katılımcıların yüzde 7.9'luk desteğini alarak beşinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4.1 oy oranına sahip olurken, Zafer Partisi (ZP) yüzde 2.9 oy oranıyla bu partileri takip etti.
Anahtar Parti (ANP) ise yüzde 2.0 oy oranında kaldı. Haziran 2026 tarihli anket verilerine göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Saadet Partisi (SP) yüzde 1.3'er oy oranını paylaştı. Genç Parti (GENÇ) yüzde 0.9, DEVA Partisi (DEVA) yüzde 0.4 ve diğer partiler (DİĞ) kategorisinde yer alan oluşumlar ise yüzde 0.7 oy oranına ulaştı.
Saros Araştırma'nın 4.872 katılımcı ile tamamladığı bu geniş kapsamlı genel seçim anketi, Haziran 2026 dönemi itibarıyla seçmen tercihlerinin dağılımını tüm rakamsal detaylarıyla ortaya koydu.