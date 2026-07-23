Ankara’yı sallayacak anket: İktidar bloğu yüzde 50’yi geçemedi

Anahtar Parti (ANP) ise yüzde 2.0 oy oranında kaldı. Haziran 2026 tarihli anket verilerine göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Saadet Partisi (SP) yüzde 1.3'er oy oranını paylaştı. Genç Parti (GENÇ) yüzde 0.9, DEVA Partisi (DEVA) yüzde 0.4 ve diğer partiler (DİĞ) kategorisinde yer alan oluşumlar ise yüzde 0.7 oy oranına ulaştı.