Ser Araştırma Şirketi, il il anket sonuçlarını yayımlaya devam ediyor. Son olarak Ankara'da yaptığı ankette CHP ve AK Parti arasındaki uçurum dikkat çekti.
Ankara'da taşları yerinden oynatacak anket, 8 puanlık fark kara kara düşündürüyor
Türkiye iyiden iyiye seçim havasına girerken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketler kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ser-Ar'ın yaptığı anket Ankara'da taşları yerinden oynatacak.Derleyen: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
1 8
Ankara'da 30 ilçede yapılan ankette seçmenlerin siyasi parti tercihleri analiz edildi. Sonuçlara göre göre CHP, AK Parti'ye 8 puanlık fark attı.
2 8
İşte Ankara'nın seçmen profili...
3 8
CHP : %37,6
4 8
AK Parti : %29,6
5 8
MHP : %7,8
6 8
ZAFER : %6,9
İYİ Parti : %5,8
ANAHTAR : %4,5
7 8
DEM : %2,6
Y.REFAH : %1,8
TİP : %1,0
DİĞER : %2,4
8 8