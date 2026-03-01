Adana’da İncirlik Hava Üssü ile ilgili yapılan haber nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in ifadesine ulaşıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Şener’in, emniyette avukatları eşliğinde ifade verdiği öğrenildi. Şener, “Milli güvenlik riski taşımadığını düşünüyorum. Milli güvenlik riski içeren bir yayının sorumluluğunu üstleniyorum. Ben herhangi bir hata yapıldığını düşünmüyorum. Gazetecilik açısından hata yapıldığını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

İşlemleri devam eden Kenan Şener, saat 14.00 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer kişiler de hastaneye sevk edildi.

Şener’in emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.