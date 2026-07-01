Yeniçağ Gazetesi
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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan 73 yaşındaki çoban ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından çıkardığı çoban hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı - Resim: 1

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını faciaya neden oldu. Arazide uyuduğu sırada alevlerin arasında kalan 73 yaşındaki çoban M.M., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı - Resim: 2

Olay, öğle saatlerinde Cizre-Şırnak kara yolu üzerindeki tünel girişi mevkisinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan M.M., arazide dinlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çobanın bulunduğu alanı sardı.

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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı - Resim: 3

Alevlerin arasından kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasına girerek ağır yaralanan M.M.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı - Resim: 4

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çoban, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anız yangınında dehşet: Arazide uyuyan çoban ağır yaralandı - Resim: 5

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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