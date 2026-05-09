Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Aktüel Angelina Jolie lüks malikanesini satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı

Angelina Jolie, Los Angeles’taki tarihi malikanesini satışa çıkardı. Ünlü yıldızın, çocuklarının 18 yaşına gelmesiyle birlikte daha önce sözünü ettiği bu adımı attığı ve ABD’den ayrılarak farklı bir ülkede yaşamayı planladığı belirtiliyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Oscar ödüllü oyuncu, Los Feliz bölgesinde yer alan ve yaklaşık 30 milyon dolar değer biçilen görkemli mülk için 29,85 milyon dolar talep ediyor.

Malikâne, bir dönem ünlü yönetmen Cecil B. DeMille’e ait olmasıyla da biliniyor.

Angelina Jolie, bu evi 2017 yılında Brad Pitt ile boşanmasının ardından 24,5 milyon dolara satın almıştı.

Yaklaşık 2,1 dönümlük geniş bir araziye kurulu olan mülkte 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor.

Beaux-Arts mimarisiyle dikkat çeken konakta misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik alanı gibi ayrı bölümler de yer alıyor.

Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına sahip olan malikânenin çevresi ise yüz yıllık ağaçlar ve geniş peyzajlı bahçelerle çevrili.

Kaynak: Haber Merkezi
