Android 17 hayal kırıklığı oldu: Kullanıcılar tepkili

Bu sorunlarla karşılaşıyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey, doğrudan sistem ayarlarına entegre edilmiş geri bildirim aracı aracılığıyla veya resmi Pixel topluluk forumlarında bunları bildirmek. Google ne kadar çok rapor alırsa, genellikle o kadar hızlı hareket eder.