Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu

Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu

Dünyaca ünlü fenomen Andrew Tate’in Türkiye’de yaptığı alışveriş sosyal medyayı salladı. Bir içeceğe ödediği ücret ve satıcının tepkisi kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Diğer
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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 1
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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 2

İçeceğe 100 dolar verdi

Sokakta bir satıcıdan içecek alan Tate, ödeme yaparken alışılmışın dışında bir davranış sergiledi. Ünlü fenomen, küçük bir içecek için satıcıya 100 dolarlık banknot uzattı.

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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 3

Satıcı neye uğradığını şaşırdı

Yaklaşık 4.700 TL değerindeki ödeme karşısında büyük şaşkınlık yaşayan satıcı, kısa süre ne yapacağını bilemedi. O anlar çevredeki kişiler tarafından da ilgiyle izlendi.

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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 4

Peş peşe ikram yaptı

Beklenmedik bahşişin ardından satıcı, teşekkür etmek amacıyla Tate ve yanındakilere art arda içecekler ikram etti. Samimi anlar kameralara yansıdı.

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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 5

“Şimdi daha çok içecek veriyor”

Yaşananları gülerek yorumlayan Tate,
“Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor” ifadelerini kullandı.

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Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu - Resim: 6

Sosyal medyada viral oldu

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar hem Tate’in hareketini hem de satıcının tepkisini yorum yağmuruna tuttu.

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