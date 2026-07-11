Andrew Tate Türkiye’de bir içeceğe 100 dolar ödedi: Satıcının tepkisi olay oldu
Dünyaca ünlü fenomen Andrew Tate’in Türkiye’de yaptığı alışveriş sosyal medyayı salladı. Bir içeceğe ödediği ücret ve satıcının tepkisi kısa sürede gündem oldu.Kaynak: Diğer
İçeceğe 100 dolar verdi
Sokakta bir satıcıdan içecek alan Tate, ödeme yaparken alışılmışın dışında bir davranış sergiledi. Ünlü fenomen, küçük bir içecek için satıcıya 100 dolarlık banknot uzattı.
Satıcı neye uğradığını şaşırdı
Yaklaşık 4.700 TL değerindeki ödeme karşısında büyük şaşkınlık yaşayan satıcı, kısa süre ne yapacağını bilemedi. O anlar çevredeki kişiler tarafından da ilgiyle izlendi.
Peş peşe ikram yaptı
Beklenmedik bahşişin ardından satıcı, teşekkür etmek amacıyla Tate ve yanındakilere art arda içecekler ikram etti. Samimi anlar kameralara yansıdı.
“Şimdi daha çok içecek veriyor”
Yaşananları gülerek yorumlayan Tate,
“Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada viral oldu
O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar hem Tate’in hareketini hem de satıcının tepkisini yorum yağmuruna tuttu.