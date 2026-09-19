Yeniçağ Gazetesi
20 Eylül 2026 Pazar
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Fuat Oktay’a manevi tazminat ödemesine karar verilen Özgür Özel’in başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, Özel'e manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 1

Anayasa Mahkemesi (AYM) YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bireysel başvurusunu karara bağladı.

1 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 2

Özel’in, TBMM’de yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.

2 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 3

Yüksek Mahkeme, Özel’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

3 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 4

Kendisine 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

4 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 5

AYM ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğinin Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

5 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 6

Özel, 14 ve 15 Ekim 2020 tarihlerinde TBMM’de düzenlediği basın toplantılarında, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçmişte Türk Telekom’da yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatmıştı.

6 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 7

YİMPAŞ Holding bünyesindeki YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ’de üst düzey yöneticilik görevinde bulunduğunu da belirtmişti.

7 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 8

Özel, açıklamalarında Oktay’a yönelik çeşitli suçlamalarda bulunarak, YİMPAŞ ve Türk Telekom üzerinden kamuoyuna yönelik değerlendirmeler yapmıştı.

8 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 9

Bu açıklamaların ardından Fuat Oktay, Özel hakkında 150 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, Özel’in Oktay’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

9 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 10

Özel ise söz konusu kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

10 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 11

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Özel’in açıklamalarının kamu yararını ilgilendiren bir konu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

11 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 12

AYM’nin gerekçesinde, Özel’in ifadelerinin alaycı, sert, abartılı ve muhatabı açısından rahatsız edici nitelikte olabileceği belirtildi.

12 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 13

Bununla birlikte Mahkeme, Özel’in kamu yararına ilişkin bir konuda bazı olgusal isnatlarda bulunduğunu ve savunmasında bunlara ilişkin deliller sunduğunu kaydetti.

13 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 14

Kararda, ilk derece mahkemesinin Özel tarafından sunulan delilleri değerlendirmediği, istinaf makamının ise söz konusu iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği sonucuna vardığı aktarıldı.

14 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 15

AYM, siyasi alanda faaliyet gösteren kişilerin, geçmişteki eylemleri de dahil olmak üzere kamusal alandaki faaliyetlerini kamuoyunun gözlem ve denetimine sunmayı göze almış kişiler olduğunu belirtti.

15 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 16

Kararın gerekçesinde ayrıca, Oktay’ın geçmişte yönetim kurulunda yer aldığı anlaşılan bir şirketin bazı yolsuzluklara karıştığı yönündeki iddialara ilişkin çeşitli yayın organlarında haberler yayımlandığına dikkat çekildi.

16 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 17

AYM, Özel’in bu konudaki savunmalarının yargı mercilerince değerlendirilmediğini belirtti.

17 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 18

Yüksek Mahkeme, bu nedenle Özel’in açıklamalarının tamamen keyfi ve kişisel bir saldırı olarak nitelendirilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

18 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 19

AYM, Özel’in ifade özgürlüğü ile Fuat Oktay’ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurulmadığı sonucuna vardı.

19 20
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi - Resim: 20

Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro