Anayasa Mahkemesi (AYM) YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bireysel başvurusunu karara bağladı.
Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel hakkındaki kararını verdi
Anayasa Mahkemesi, Fuat Oktay’a manevi tazminat ödemesine karar verilen Özgür Özel’in başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, Özel'e manevi tazminat ödenmesine karar verdi.Kaynak: ANKA
Özel’in, TBMM’de yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.
Yüksek Mahkeme, Özel’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Kendisine 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
AYM ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğinin Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Özel, 14 ve 15 Ekim 2020 tarihlerinde TBMM’de düzenlediği basın toplantılarında, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçmişte Türk Telekom’da yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatmıştı.
YİMPAŞ Holding bünyesindeki YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ’de üst düzey yöneticilik görevinde bulunduğunu da belirtmişti.
Özel, açıklamalarında Oktay’a yönelik çeşitli suçlamalarda bulunarak, YİMPAŞ ve Türk Telekom üzerinden kamuoyuna yönelik değerlendirmeler yapmıştı.
Bu açıklamaların ardından Fuat Oktay, Özel hakkında 150 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, Özel’in Oktay’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Özel ise söz konusu kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Özel’in açıklamalarının kamu yararını ilgilendiren bir konu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
AYM’nin gerekçesinde, Özel’in ifadelerinin alaycı, sert, abartılı ve muhatabı açısından rahatsız edici nitelikte olabileceği belirtildi.
Bununla birlikte Mahkeme, Özel’in kamu yararına ilişkin bir konuda bazı olgusal isnatlarda bulunduğunu ve savunmasında bunlara ilişkin deliller sunduğunu kaydetti.
Kararda, ilk derece mahkemesinin Özel tarafından sunulan delilleri değerlendirmediği, istinaf makamının ise söz konusu iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği sonucuna vardığı aktarıldı.
AYM, siyasi alanda faaliyet gösteren kişilerin, geçmişteki eylemleri de dahil olmak üzere kamusal alandaki faaliyetlerini kamuoyunun gözlem ve denetimine sunmayı göze almış kişiler olduğunu belirtti.
Kararın gerekçesinde ayrıca, Oktay’ın geçmişte yönetim kurulunda yer aldığı anlaşılan bir şirketin bazı yolsuzluklara karıştığı yönündeki iddialara ilişkin çeşitli yayın organlarında haberler yayımlandığına dikkat çekildi.
AYM, Özel’in bu konudaki savunmalarının yargı mercilerince değerlendirilmediğini belirtti.
Yüksek Mahkeme, bu nedenle Özel’in açıklamalarının tamamen keyfi ve kişisel bir saldırı olarak nitelendirilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
AYM, Özel’in ifade özgürlüğü ile Fuat Oktay’ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurulmadığı sonucuna vardı.
Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.