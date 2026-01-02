Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 22 sayı farkla 87-65 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise 11. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 8-3 üstün geçti. Lacivert-beyazlılara Nwora önderliğinde 11-0'lık seriyle yanıt veren konuk ekip, 8. dakikada 6 sayılık farkı (8-14) yakaladı ve çeyreği 21-14 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 21-23. Sportmenlik dışı faulden 4 sayı bularak toparlanan konuk ekip, lacivert-beyazlıların boş şutları değerlendirememesiyle farkı açtı ve 16. dakikada Nwora'nın üçlüğüyle skoru 34-23'e getirdi.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in 7 dakikadan fazla sayı bulamamasını iyi değerlendiren Kızılyıldız, bu bölümde 16-0'lık seri yakaladı ve farkı da 20 sayıya kadar taşıdı: 23-43. İlk yarı, misafir takımın 43-25 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Kızılyıldız, Kalinic'in 4 sayılık hücumuyla farkı 24 sayıya taşıdı: 27-51.

Final periyoduna 25 sayı farkla (41-66) üstün giren Kızılyıldız, salondan 87-65 galip ayrıldı.

LASO: 'GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANS KABUL EDİLEMEZ'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, "Galibiyetten dolayı Kızılyıldız'ı kutluyorum. Bu maçın analizini yapmak son derece kolay. İlk yarıda kötü bir performans sergiledik. Gösterdiğimiz performans kabul edilemezdi. Rakibimiz ilk yarı sonunda 20 sayı fark yakaladı." ifadelerini kullandı.

'AYNAYA BAKIP DEĞERLENDİRME YAPMALIYIZ'

İkinci yarı pes etmemelerinin önemli olduğunu aktaran Laso, şunları kaydetti:

"İkinci yarı analizinde ise pes etmemiş olmamız, mücadeleye devam etmiş olmamız önemliydi. Bu ligde rekabetçi olmak istiyorsanız bu özelliğinizi sergilemeniz gerekiyor. Aynaya bakıp kendimizi değerlendirmemiz, koç, oyuncular ve takım olarak samimi bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşadığımız açık ama pes etmemeliyiz. Kısacası bugün bizim akşamımız değildi."