Sezon başında kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, forma şansı bulamamasından dolayı İspanyol kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

LIVAKOVIC'E İZİN ÇIKMADI

Uzun süredir ara transfer döneminde Girona'dan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için biçok kulüp devreye girerken Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istediği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'den Livakovic'e eve dönüş izni çıkmadı.

DINAMO ZAGREB'İN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI

Hırvat temsilcisinin Fenerbahçe'den yaklaşık yıllık 3.3 milyon Euro kazanan Livakovic'in maaşının cüzi bir kısmını ödemeyi teklif ettiği ve herhangi bir kiralama bedeli veya satın alma opsiyonu da sunmadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ GERİ ÇEVİRDİ

Bunun üzerine sarı lacivertli yönetimin halihazırda Livakovic'in yüksek maaşını ödemeye taahhüt eden ve satın alma opsiyonlu teklifler sunarak devreye giren kulüplerin olmasından dolayı Dinamo Zagreb'i geri çevirdiği iddiası Hırvat basınında geniş yankı buldu.

MADDİ FEDAKARLIKTA BULUNMASI GEREKECEK

Bu sezon yalnızca Fenerbahçe'de 2 maç forma giyen Livakovic'in Dinamo Zagreb'e dönmesi için yine Girona'ya giderken yaptığı gibi maddi anlamda ciddi bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin bu transfere izin vermesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.