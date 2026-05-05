Amazon'un kurucusundan şaşırtan karar: Satmaya karar verdi; sebebi şoke etti

Amazon'un kurucusu, Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, lüksün zirvesini temsil eden 500 milyon dolarlık yatı "Koru"yu satmaya karar verdi. Satışın arkasındaki neden ise şoke etti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, denizlerdeki kalesi olarak bilinen, dünyanın en büyük yelkenli yatlarından biri olan Koru ile yollarını ayırma kararı aldı. Amazon'un kurucusunun şaşırtan kararının nedeni ise gündem oldu.

Yaklaşık 122 metre uzunluğundaki bu mühendislik harikası, tam 500 milyon dolarlık satış etiketiyle piyasaya sürüldü.

ZENGİNLİĞİN BEDELİ: LİMANLARA SIĞMIYOR

Lüks dünyasında "birinci dünya problemi" olarak nitelendirilen bu satışın nedeni, geminin teknik özellikleri veya maliyeti değil, tamamen lojistik zorluklar.

Amazon'un sahibi Bezos, sahip olduğu devasa servete rağmen, Koru’nun boyutları nedeniyle dünyanın en prestijli etkinliklerine yatıyla katılamıyor.

Bardağı taşıran son damlalar ise şunlar oldu:

Monako Grand Prix Engeli: Gemi, 2025 yılındaki Monako Grand Prix'sinde devasa boyutu nedeniyle kendine yer bulamadı.

Düğün Krizi: Bezos’un Lauren Sánchez ile olan düğününde, yatın lagüne yaklaşamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Erişim Kısıtlılığı: 2023 yılında Florida Everglades'e yanaşamayacak kadar büyük olduğu kaydedilen yat için kaynaklar, "Jeff dünyanın her yerindeki özel etkinliklere erişebiliyor ancak yatı için aynı durum geçerli değil" yorumunu yapıyor.

YILLIK MASRAFI 30 MİLYON DOLAR

İçerisinde cam tabanlı havuzdan helikopter pistine kadar her türlü lüks imkanı barındıran Koru, bugüne kadar Oprah Winfrey ve Leonardo DiCaprio gibi dünyaca ünlü isimleri ağırladı.

Yatın operasyonel gücünü artırmak için yanında 75 milyon dolar değerindeki destek gemisi Abeona da eşlik ediyor. Geminin yıllık işletme maliyetinin ise 30 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

MET GALA SPONSORLUĞU VE SATIŞ ZAMANLAMASI

Bezos ve nişanlısı Lauren Sánchez çiftinin bu yılki Met Gala’nın masraflarını üstlendiği ve "Kostüm Sanatı" temalı bu dev organizasyonun odağında oldukları biliniyor.

Moda dünyasının kalbinin attığı bu günlerde, Koru’nun satış haberi lüks tüketim dünyasında büyük bir yankı uyandırmış durumda.

Yaklaşık 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden biri olan Amazon'un kurucusu Bezos için maliyetler bir engel teşkil etmese de, "kullanım konforu" ve "erişilebilirlik" faktörleri bu devasa satışın ana nedeni oldu.

