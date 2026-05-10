Amasya merkezde ilk: Arabaya giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye erleri yakaladı
Amasya’da bir otomobilin içine giren bir buçuk metre uzunluğundaki yılan, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince yakalandı. Zehirsiz olduğu belirtilen yılan, güvenli şekilde doğaya bırakıldı.
Vatandaşların araç içinde yılan gördüklerini fark etmeleri üzerine durum hemen Amasya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışma yürüterek yılanın aracın ön koltuğunun altında saklandığını tespit etti.
İTFAİYE EKİPLERİNDEN DİKKATLİ OPERASYON
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hem vatandaşların güvenliğini sağladı hem de yılanı zarar vermeden yakalamak için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda 1,5 metre uzunluğundaki yılan kontrollü şekilde araçtan çıkarıldı.
Ekipler, yılanı yakaladıktan sonra şehir merkezinden uzak, doğal yaşam alanına uygun bir bölgeye götürerek yeniden doğaya saldı. Böylece hem vatandaşların güvenliği sağlandı hem de yılanın yaşamına zarar verilmeden doğal ortamına dönmesi mümkün oldu.
Olayın ardından araç sahibi Ahmet Zeytünlü, yaşananları şaşkınlıkla anlattı. Panik yapmadan itfaiyeye haber verdiklerini belirten Zeytünlü, yılanın zararsız olduğunu düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:
"Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak'ta yüzerken bunlar da bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim"
Olay sırasında bölgede bulunan Emirhan Karadoğan ise şehir merkezinde böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirtti.
"İLK DEFA 1,5 METRE UZUNLUKTA YILAN GÖRDÜM"
Yaşanan olay, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaban hayatının şehir merkezine daha fazla yaklaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.