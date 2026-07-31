Küresel jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarının seyrini şekillendirmeyi sürdürürken, piyasaların odak noktası net bir şekilde yıl sonu öngörülerine çevrilmiş durumda.
Altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi
Küresel jeopolitik gerilimler ve Fed politikaları gölgesinde piyasaları değerlendiren uzman isim, altın için yıl sonu rotasını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası finans kuruluşlarının raporları ve piyasa verileri ışığında ons altındaki mevcut tabloyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya, yatırımcıların en çok merak ettiği yıl sonu gram altın tahminini ve olası senaryoları paylaştı.
Küresel bazda yaşanabilecek olumsuz senaryolarda 5.850 ile 5.950 TL bandının dip seviye olarak işlev görebileceğini belirten Kaya, uluslararası kurumların 4.500 dolarlık ons hedefleri ve serbest piyasa kur etkisiyle uyumlu biçimde gram altının yıl sonunda 6.600 ile 6.850 TL aralığını test etmesinin çok daha gerçekçi bir tablo sunduğunu vurguladı.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ
Altın fiyatlarının seyrinde küresel jeopolitik gelişmeler etkisini korumaya devam ediyor. Mısır'ın Domyat Limanı'ndaki doğalgaz gemilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları Süveyş Kanalı çevresindeki enerji sevkiyatı endişelerini yeniden gündeme taşırken, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi. Küresel güvenlik risklerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı sınırlarken jeopolitik belirsizliklerin değerli metale olan talebi güçlü bir şekilde desteklediği görülüyor.
FED KARARI SONRASINDA TEMKİNLİ DURUŞ VE KISA VADELİ BASKI
ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından piyasalarda gözler Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikaya çevrildi. Eylül ayında faiz artırımı ihtimali önceki beklentilere göre zayıflasa da tamamen ortadan kalkmış değil. Yüksek faiz oranlarının uzun süre korunması altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de, küresel belirsizliklerdeki artış fiyatlardaki düşüşlerin sınırlı kalmasına katkı sağlıyor. Fed'in faiz indirim döngüsünde şahin ve temkinli duruşunu korumasının ABD reel tahvil getirileri ile Dolar Endeksi'ni canlı tutarak altın üzerinde kısa vadeli bir fren etkisi yarattığını belirten uzmanlar, bu baskının Orta Doğu merkezli jeopolitik çalkantılar ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme iştahı sayesinde sınırlı kaldığını ifade ediyor.
ONS ALTINDA 4.150 DOLAR KRİTİK EŞİĞİ VE TEKNİK SEVİYELER
Ons altının önümüzdeki dönemde 4.000 ile 4.100 dolar bandında bir süre daha yatay dalgalanmasının şaşırtıcı olmayacağını belirten Dr. Elif Kaya, yükseliş senaryolarında ilk direncin 4.150 dolar seviyesinde bulunduğunu, Goldman Sachs ve J.P. Morgan gibi kurumların orta-uzun vadeli hedeflerinin ise 4.500 dolar seviyesine işaret ettiğini aktardı. Olası geri çekilme senaryolarında 3.980 dolar ilk kilit destek olarak öne çıkarken, Metals Focus ve Commerzbank analizlerinde küresel piyasalarda ana taban kabul edilen 3.880 ile 3.900 dolar bandı aşağı yönlü marjın oldukça kısıtlı olduğuna işaret ediyor.
6 BİN TL ALTI SENARYOSU VE PİYASALARIN GELECEK ROTASI
Ons altındaki hareketin yanı sıra Dolar/TL kurunun da gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Kaya, gram altının 6 bin TL'nin altına gerileme ihtimalinin oldukça zayıf bir senaryo olduğunu belirtti. Gram altında 6.000 TL altına doğru bir gerilemenin ancak ons tarafında 3.850 dolar seviyelerine varan sert bir düzeltmenin kurdaki yatay seyirle eşleşmesi halinde mümkün olabileceğini ifade eden uzmanlar, böylesi bir gelişme yaşansa dahi bu sarkmanın kalıcı bir düşüş trendinden ziyade kısa süreli bir iğne atma ve güçlü bir alım fırsatı olarak kalmasının beklediğini kaydediyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan günlük düşüşe rağmen altının aylık bazda beş ay sonra ilk kez pozitif kapanışa hazırlanması dikkat çekerken, önümüzdeki dönemin yönünü Fed'in faiz politikası, ABD dolarının seyri ve küresel jeopolitik riskler belirlemeye devam edecek.