Altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi

6 BİN TL ALTI SENARYOSU VE PİYASALARIN GELECEK ROTASI

Ons altındaki hareketin yanı sıra Dolar/TL kurunun da gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Kaya, gram altının 6 bin TL'nin altına gerileme ihtimalinin oldukça zayıf bir senaryo olduğunu belirtti. Gram altında 6.000 TL altına doğru bir gerilemenin ancak ons tarafında 3.850 dolar seviyelerine varan sert bir düzeltmenin kurdaki yatay seyirle eşleşmesi halinde mümkün olabileceğini ifade eden uzmanlar, böylesi bir gelişme yaşansa dahi bu sarkmanın kalıcı bir düşüş trendinden ziyade kısa süreli bir iğne atma ve güçlü bir alım fırsatı olarak kalmasının beklediğini kaydediyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan günlük düşüşe rağmen altının aylık bazda beş ay sonra ilk kez pozitif kapanışa hazırlanması dikkat çekerken, önümüzdeki dönemin yönünü Fed'in faiz politikası, ABD dolarının seyri ve küresel jeopolitik riskler belirlemeye devam edecek.