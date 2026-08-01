ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakma kararının ardından küresel ve yerel piyasalarda gözler altın fiyatlarına çevrildi. Kararın altın üzerindeki etkisinin sınırlı kalması dikkat çekerken, piyasalardaki son durumu ve gelecek dönem beklentilerini değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Bayram, dalgalı seyir izleyen altın piyasasında acil nakit ihtiyacı olanların temkinli hareket etmesi gerektiğini ve orta-uzun vadeli stratejilerin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Altının geleceği seviye belli oldu: Uzman isim tarih verdi
Ekonomist Muhammet Bayram, "Altın yatırımcılarına yönelik sürekli aynı uyarıyı yapıyoruz" diyerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
PİYASALARDA SIKI TAKİP VE KRİTİK SEVİYELER
Fed’in faizi sabit tutmasının ardından piyasadaki fiyatlamalara değinen Muhammet Bayram, "Fed'in faizi sabit bırakması altın fiyatlarını çok etkilemedi. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırmayacağına yönelik sinyallerle yükseliş yapan gram altın 6 bin 250-6 bin 270 seviyelerine kadar geldi. Ons altın ise 4 bin 75 dolar destek noktasını korudu" ifadelerini kullandı.
'PARAYA ACİL İHTİYACINIZ VARSA ALTINA YATIRMAYIN'
Son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin bireysel yatırımcıda kafa karışıklığı yarattığına işaret eden Bayram, yatırım vadesinin doğru belirlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Altın yatırımcısı son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle şaşkın. Yıl başında 9 bin liraya kadar çıkan gram altın, daha sonra 5 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Son üç haftada ise 6 bin lira civarında yatay seyreden gram altın, şu anda yüzde 5'lik yükselişle 6 bin 300 lira seviyelerine yaklaştı. Altın yatırımcılarına yönelik sürekli aynı uyarıyı yapıyoruz. Acil para ihtiyacı olanların altın yatırımına girmemesi gerekiyor. Ancak ev almak gibi uzun vadeli bir hedef için paranın değerini korumak amacıyla altın yatırımı düşünülüyorsa orta ve uzun vadeye odaklanılmalı. Orta vade en az 1-1,5 yıl, uzun vade ise 2-3 yıl olarak değerlendirilebilir."
EYLÜL AYINA DİKKAT
Merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken Bayram, ağustos ayında Türkiye'de faiz kararı olmadığını ancak gecelik fonlama faizinde yüzde 37 seviyelerine doğru bir çekilme yaşanabileceğini ifade etti. Eylül ayına ilişkin beklentilerini de paylaşan Bayram, "Eylül ayında hem Fed'den hem de Türkiye'den güçlü bir faiz indirimi bekliyorum. Bu süreçte Merkez Bankası'nın faiz artırmasını gerektirecek nedenlerin büyük ölçüde ortadan kalktığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Bayram ayrıca İran merkezli jeopolitik risklerin altını 6 bin 300-6 bin 500 lira bandına taşıyabileceği gibi 5 bin 500 lira seviyelerine kadar da çekebileceğini dile getirdi.
MERKEZ BANKALARI İKİNCİ ÇEYREKTE ALIMA GEÇTİ
Dünya Altın Konseyi'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Altın Talep Eğilimleri raporuna da atıfta bulunan Ekonomist Bayram, merkez bankalarının ilk çeyrekteki 57 tonluk net alımın ardından ikinci çeyrekte 289 tonluk alım gerçekleştirdiğini aktardı. Fiyat düşüşlerinin büyük kurumlar tarafından fırsat olarak görüldüğünü vurgulayan Bayram, "Merkez bankalarının elinde ciddi miktarda altın bulunuyor. Bu nedenle altın fiyatlarının çok sert şekilde düşmesini istemiyorlar. Yabancı kuruluşlar, fonlar ve büyük yatırımcılar da fiyatlardaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor" dedi.
'BU BÖLGE KADEMELİ ALIM BÖLGESİ'
Merkez bankaları ve kurumsal fonların 5 ila 15 yıl gibi uzun vadeli bekleme gücüne sahip olduğuna, buna karşın küçük yatırımcının panik satışlarıyla zarara uğrayabildiğine dikkat çeken Bayram, doğru alım-satım stratejisini şu sözlerle özetledi:
"Altın yatırımında kademeli alım ve kademeli satım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut seviyelerin de kademeli alım için değerlendirilebilecek bir bölge olduğunu düşünüyorum."
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.