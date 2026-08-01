Altının geleceği seviye belli oldu: Uzman isim tarih verdi

'PARAYA ACİL İHTİYACINIZ VARSA ALTINA YATIRMAYIN'

Son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin bireysel yatırımcıda kafa karışıklığı yarattığına işaret eden Bayram, yatırım vadesinin doğru belirlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Altın yatırımcısı son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle şaşkın. Yıl başında 9 bin liraya kadar çıkan gram altın, daha sonra 5 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Son üç haftada ise 6 bin lira civarında yatay seyreden gram altın, şu anda yüzde 5'lik yükselişle 6 bin 300 lira seviyelerine yaklaştı. Altın yatırımcılarına yönelik sürekli aynı uyarıyı yapıyoruz. Acil para ihtiyacı olanların altın yatırımına girmemesi gerekiyor. Ancak ev almak gibi uzun vadeli bir hedef için paranın değerini korumak amacıyla altın yatırımı düşünülüyorsa orta ve uzun vadeye odaklanılmalı. Orta vade en az 1-1,5 yıl, uzun vade ise 2-3 yıl olarak değerlendirilebilir."