Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki düşüşün de altın fiyatlarındaki bu toparlanmayı destekleyen bir unsur olarak öne çıktığını ifade etti.