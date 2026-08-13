Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi

Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının yıl sonunda 6 bin dolar seviyelerini görebileceğini açıkladı. Küresel belirsizlikler ve iç piyasadaki likidite sıkışıklığına dikkat çeken Yıldırımtürk, yatırımcılar için kritik bir takvim sundu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 1

Yılbaşında Venezuela kaynaklı gelişmelerle 5 bin 600 dolara kadar yükselen ons altın, ardından savaş dönemlerindeki nakit ihtiyacı sebebiyle bir miktar gerileme yaşadı. Fakat ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı baskısının azalması ve faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle fiyatlar yeniden yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı.

1 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki düşüşün de altın fiyatlarındaki bu toparlanmayı destekleyen bir unsur olarak öne çıktığını ifade etti.

2 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 3

DOLAR STATÜSÜNÜ KAYBEDİYOR, MERKEZ BANKALARI ALTINA KOŞUYOR

Altın fiyatlarını yukarı çeken temel etkenin doların uluslararası rezerv para niteliğini kaybetmeye başlaması olduğunu belirten Yıldırımtürk; Çin, Polonya ve Kazakistan gibi ülkelerin merkez bankalarının sürekli altın alımı yaptığını ifade etti. Öte yandan ABD’de yaklaşan Senato seçimleri ve beraberinde gelen siyasi belirsizliklerin de piyasada güvenli liman talebini yükselttiğine işaret etti.

3 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 4

İÇ PİYASADA LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VE FİYAT FARKLILIKLARI

Türkiye iç piyasasında ciddi bir likidite sıkışıklığı yaşandığını ifade eden Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’nın da bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Düğün mevsimine rağmen vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satışına yöneldiğini belirten uzman; gram altının 6 bin 750 TL, çeyrek altının ise 11 bin TL sınırına yaklaştığını sözlerine ekledi.

4 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 5

Bazı rafinerilere gerçekleşen operasyonlar ve üretim kısıtlamalarının iç ve dış piyasa arasındaki fiyat dengesini geçici olarak bozduğunu belirtti.

5 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 6

İTHALAT KOTASI VE SENE SONU BEKLENTİLERİ

Türkiye’nin yıllık altın ihtiyacının 300 ton civarında olmasına karşın uygulanan ithalat kotasının 150 tonda kaldığını söyleyen Yıldırımtürk, bu durumun fiyat farklarını artırdığını ve kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

6 7
Altının 2027'de geleceği seviye belli oldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi - Resim: 7

Eylül ve ekim aylarının tüm yatırım araçları için oldukça hareketli geçeceğini öngören Yıldırımtürk, ons altının yılsonunda 5 bin 600 ile 6 bin dolar seviyelerine ulaşabileceği tahminini paylaştı ve dövizde yüksek getiri beklentisi bulamayan yatırımcıların altına olan ilgisinin süreceğini belirtti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro