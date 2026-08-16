28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in ortaklaşa başlattığı İran müdahalesi, finans piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.
Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir?
ABD-İran savaşı sonrası düşüşe geçen ancak son iki haftada yeniden tırmanışa geçen altın fiyatları yatırımcıyı heyecanlandırırken, Ekonomist Dr. Sefer Humar majör ve kesintisiz bir yükseliş trendi beklemediğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
Savaşın patlak vermesiyle birlikte tırmanışını durdurarak değer kaybı yaşayan altın, son iki haftalık süreçte tekrar toparlanma emareleri gösterdi.
Güvenli limandaki bu hareketlilik risk almayı hedefleyen yatırımcıların iştahını kabarttı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Sefer Humar dikkat çeken ikazlarda bulundu.
TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Dr. Sefer Humar, mevcut fiyat seviyelerine şüpheyle yaklaştığını ifade etti.
Humar, belli bir rakamın görülmesinin artışın aynı ivmeyle süreceği manasına gelmediğini vurguladı.
Mevcut tablonun ardından güçlü ve durmaksızın devam edecek yeni bir majör yükseliş dalgasının hemen başlamasını beklemediğini aktardı.
Piyasalardaki yatırımcı davranışına değinen Humar, yükselen bir varlığa herkesin aynı anda yönelmesi durumunda bir süre sonra yeni alıcı bulmanın zorlaşacağını dile getirdi.
Humar, şu ifadeleri kullandı: "Piyasada bazen şöyle bir psikoloji oluşuyor: 'Altın yükseliyor, demek ki daha da yükselecek.'”
“İşte burada yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Bir market gibi düşünün.”
“Bir ürüne herkes aynı anda koşarsa fiyat bir süre sonra da yukarı gitse de aynı anda alışveriş yaptıysa bundan sonra yeni bir alıcıyı nereden bulacağınız da önemli hale gelir.”
“Aslında piyasa da bu şekilde."
Altında 7 bin veya 7 bin 500 lira seviyelerinin görülme potansiyeline de değinen uzman isim, bu rakamlara ancak hız keserek ulaşılabileceği öngörüsünde bulundu.
Humar, "7 bin lira, 7 bin 500 lira gelir mi? Ben açıkçası şu an biraz daha hafif frene basarak gelebileceğini düşünüyorum." dedi.
Humar, Eylül ayında açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararına ilişkin tahminlerini de paylaştı.
Faiz indirimi beklemediğini, kararın faizlerin sabit tutulması ya da olası bir artış yönünde şekillenebileceğini kaydetti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.