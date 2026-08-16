Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir?

Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir?

ABD-İran savaşı sonrası düşüşe geçen ancak son iki haftada yeniden tırmanışa geçen altın fiyatları yatırımcıyı heyecanlandırırken, Ekonomist Dr. Sefer Humar majör ve kesintisiz bir yükseliş trendi beklemediğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 1

28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in ortaklaşa başlattığı İran müdahalesi, finans piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 2

Savaşın patlak vermesiyle birlikte tırmanışını durdurarak değer kaybı yaşayan altın, son iki haftalık süreçte tekrar toparlanma emareleri gösterdi.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 3

Güvenli limandaki bu hareketlilik risk almayı hedefleyen yatırımcıların iştahını kabarttı.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 4

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Sefer Humar dikkat çeken ikazlarda bulundu.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 5

TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Dr. Sefer Humar, mevcut fiyat seviyelerine şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 6

Humar, belli bir rakamın görülmesinin artışın aynı ivmeyle süreceği manasına gelmediğini vurguladı.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 7

Mevcut tablonun ardından güçlü ve durmaksızın devam edecek yeni bir majör yükseliş dalgasının hemen başlamasını beklemediğini aktardı.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 8

Piyasalardaki yatırımcı davranışına değinen Humar, yükselen bir varlığa herkesin aynı anda yönelmesi durumunda bir süre sonra yeni alıcı bulmanın zorlaşacağını dile getirdi.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 9

Humar, şu ifadeleri kullandı: "Piyasada bazen şöyle bir psikoloji oluşuyor: 'Altın yükseliyor, demek ki daha da yükselecek.'”

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 10

“İşte burada yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Bir market gibi düşünün.”

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 11

“Bir ürüne herkes aynı anda koşarsa fiyat bir süre sonra da yukarı gitse de aynı anda alışveriş yaptıysa bundan sonra yeni bir alıcıyı nereden bulacağınız da önemli hale gelir.”

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 12

“Aslında piyasa da bu şekilde."

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 13

Altında 7 bin veya 7 bin 500 lira seviyelerinin görülme potansiyeline de değinen uzman isim, bu rakamlara ancak hız keserek ulaşılabileceği öngörüsünde bulundu.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 14

Humar, "7 bin lira, 7 bin 500 lira gelir mi? Ben açıkçası şu an biraz daha hafif frene basarak gelebileceğini düşünüyorum." dedi.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 15

Humar, Eylül ayında açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararına ilişkin tahminlerini de paylaştı.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 16

Faiz indirimi beklemediğini, kararın faizlerin sabit tutulması ya da olası bir artış yönünde şekillenebileceğini kaydetti.

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Altında sıçrama sonrası Sefer Humar’dan kritik uyarı: Altın ne zaman 7 bin 500 liraya gelir? - Resim: 17

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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