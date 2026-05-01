Anasayfa Dünya Altında petrol baskısı: “Güvenli limanın” geleceği ne olacak?

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş hala küresel piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik ve petroldeki hareketliliğin etkisi, altına yansıdı.

Güvenli liman altın, yüksek tansiyonlu küresel piyasaların ve tırmanan petrol fiyatlarının baskısı altında! Reuters'daki verilere göre ons fiyatında haftalık bazda yüzde 2,4’e varan sert bir geri çekilme yaşanırken, altın son bir ayın en düşük seviyelerini test ediyor.

ALTINDA "PETROL" BASKISI: BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Küresel piyasalarda altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon endişeleriyle zor bir haftayı geride bırakıyor. Spot altın fiyatları ons başına 4 bin 592 dolar seviyesine gerileyerek haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybetti.

Vadeli işlemlerin ise 4 bin 604 dolar bandında seyrettiği piyasada, altının "enflasyondan korunma" özelliği bu kez yerini yüksek faiz beklentilerine bıraktı.

ENFLASYON ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE: FAİZ İNDİRİMİ HAYAL Mİ OLUYOR?

ABD’de Mart ayına ilişkin veriler, enflasyonun son üç yılın en hızlı tırmanışını kaydettiğini ortaya koydu.

Brent petrolün varil başına 110 doların üzerinde kalıcı hale gelmesi, maliyetleri artırarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini perçinledi. Bu tablo karşısında:

Fed: Faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki görüşler güç kazandı.

Küresel Bankalar: 2026 yılına dair faiz indirimi projeksiyonlarını aşağı yönlü revize etti.

Avrupa ve İngiltere: ECB ve BoE faizleri sabit tutarak "bekle-gör" stratejisine geçti.

Japonya: BoJ da benzer bir tutumla faiz değişikliğine gitmeme kararı aldı.

Yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altın için talebi sınırlarken yatırımcıların tercihini farklı enstrümanlara kaydırdığı gözlemleniyor.

ORTA DOĞU'DA HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ: SAVAŞ RİSKİ PİYASALARI GERİYOR

Enerji piyasaları sadece ekonomik değil, jeopolitik risklerle de sarsılmaya devam ediyor.

İran'ın, ABD'nin olası saldırılarına karşılık vereceğini duyurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarını diri tutan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Enerji koridorlarındaki bu tıkanıklık, küresel finansal varlıkların rotasını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

ASYA PİYASALARINDA SESSİZLİK, GÜMÜŞTE SINIRLI YÜKSELİŞ

Altın üzerinde kara bulutlar gezerken, gümüş fiyatları yüzde 0,5'lik sınırlı bir yükselişle pozitif ayrıştı. Platin ve paladyumda ise düşük hacimli geri çekilmeler yaşandı. Çin ve Hindistan’da resmi tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük kaldı.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
