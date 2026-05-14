Küresel ekonomi yönetimi ve yatırımcılar, rotasını bir kez daha geleneksel güvenli liman olan altına çevirdi. Özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, Orta Doğu’daki çatışma risklerinin küresel bir kriz boyutuna evrilme ihtimali, piyasalardaki risk algısını zirveye taşıdı.
Altında kıyamet senaryosu: Dev bankalar çıtayı arşa çıkardı
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizlik bulutları, altına olan talebi hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. Finans devleri, ons altın için 5.000 dolardan başlayıp 8.000 dolara kadar uzanan "mega yükseliş" senaryolarını masaya yatırdı.
Bu süreçte petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü ivme maliyet enflasyonunu tetiklerken, değerli metaller piyasası son haftaların en hareketli ve volatil dönemlerinden birini yaşıyor
2026 yılının ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden ons altın, ulaştığı bu zirvelerin ardından jeopolitik gelişmelerin yarattığı kâr satışlarıyla bir miktar ivme kaybetmişti. Ancak uzmanlar, yaşanan bu geri çekilmenin bir "çöküş" değil, yeni bir yükseliş dalgası öncesi "soluklanma" olduğu konusunda birleşiyor.
Analistlere göre, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan tek unsur savaş riski değil. Küresel ölçekte devam eden enflasyonist baskılar, büyük merkez bankalarının faiz patikasındaki belirsizlikler ve dolar endeksinin uluslararası piyasalardaki dalgalı seyri, altını bir yatırım aracı olarak cazip kılmaya devam ediyor. Finansal kurumlar, yatırımcıların portföylerini koruma güdüsünün altın talebini uzun süre canlı tutacağını vurguluyor.
Finans Devlerinin Radikal Tahminleri ve 2027 Senaryosu
Ekotürk'teki yazıya göre piyasanın yönünü tayin eden uluslararası yatırım bankaları, altına dair revize ettikleri raporlarında çarpıcı hedef fiyatlara yer verdi:
Hollandalı Finans Devi ING, ABD ve İran arasındaki gerginliğin altının stratejik önemini artırdığını belirtti. ING, ons altının yıl sonuna kadar 5.000 dolar psikolojik sınırına ulaşmasını bekliyor.
Altın analizlerinde en cömert rakamlardan birini veren UBS, jeopolitik risklerin fiyatlara tam yansımadığını savunuyor. Banka, yıl sonu için 5.600 dolar hedefini koyarken, daha iyimser senaryolarda 5.900 dolar seviyesinin bile görülebileceğini ifade ediyor.
ABD merkezli banka, yükseliş trendinin sağlıklı bir şekilde süreceğini ve fiyatların yıl sonuna doğru 5.200 dolar civarında dengeleneceğini öngörüyor.Avrupa’nın Devlerinden Amundi, altının 12 aylık potansiyeline dikkat çeken kurum, önümüzdeki bir yıllık süreçte fiyatların 5.500 dolar seviyesine kadar tırmanabileceği öngörüsünü yatırımcılarıyla paylaştı.
Raporlar arasındaki en dikkat çekici veri ise Wells Fargo’dan geldi. Kısa vadeli hareketlerin 4.500 dolar bandında kalabileceğini ancak uzun vadeli yükseliş döngüsünün henüz bitmediğini belirten kurum, 2027 yılına kadar ons altında 8.000 dolarlık tarihi bir zirvenin ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.