Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti

Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki düşüşte jeopolitik risklerin azalması ve Fed'in faiz beklentilerinin etkili olduğunu belirterek yatırımcılar için Perşembe günü açıklanacak PCE verisine dikkat çekti. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 1

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gün içerisinde ons altın 4.198 dolar ile 4.091 dolar arasında işlem görürken, saat 14.23 itibarıyla 4.130 dolar seviyelerinde hareket etti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 2

A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki gerilemenin iki temel nedeni olduğunu söyledi.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 3

DÜŞÜŞÜN İKİ ANA NEDENİ

Sarı, İran ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanmasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın normale dönmesinin jeopolitik riskleri azalttığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de altın üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 4

Düşüşte etkili olan ikinci unsurun ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası olduğunu söyleyen Sarı, piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin öne çıktığını kaydetti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 5

KRİTİK SEVİYE AŞAĞI KIRILDI

Ons altında uzun süredir takip edilen 4.100 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Sarı, fiyatın bu seviyenin altına gerilemesinin düşüşlerin devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 6

Sarı, bu görünümün ons altında 3.800-3.900 dolar bandına doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirebileceğini ifade etti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 7

YATIRIM BANKALARININ TAHMİNLERİNE DİKKAT

Bazı yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncellediğini hatırlatan Sarı, bu tür revizyonların tek başına belirleyici olmadığını belirtti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 8

Fed'in faiz artırımı beklentileri ve dolar endeksindeki yükselişin şu an için altın fiyatları üzerinde daha etkili olduğunu vurgulayan Sarı, jeopolitik risklerin azalmasıyla piyasanın yeniden kendi dinamiklerine döndüğünü söyledi.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 9

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Bu hafta İran ile ABD arasındaki gelişmelerin piyasalar tarafından izlenmeye devam edeceğini belirten Sarı, yatırımcılar için en kritik gündem maddesinin ise Perşembe günü açıklanacak PCE verisi olduğunu söyledi.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 10

Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin faiz beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade eden Sarı, çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,3'ün üzerinde gelmesi halinde Eylül ayında faiz artırımı beklentilerinin güçlenebileceğini kaydetti.

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Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti - Resim: 11

Sarı, bu nedenle altın yatırımcılarının Perşembe günü açıklanacak verileri yakından takip etmesinde fayda olduğunu sözlerine ekledi.

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