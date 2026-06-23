Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gün içerisinde ons altın 4.198 dolar ile 4.091 dolar arasında işlem görürken, saat 14.23 itibarıyla 4.130 dolar seviyelerinde hareket etti.
Altında düşüş sürecek mi? Uzman isim yatırımcılar için Perşembe gününü işaret etti
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki düşüşte jeopolitik risklerin azalması ve Fed'in faiz beklentilerinin etkili olduğunu belirterek yatırımcılar için Perşembe günü açıklanacak PCE verisine dikkat çekti. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki gerilemenin iki temel nedeni olduğunu söyledi.
DÜŞÜŞÜN İKİ ANA NEDENİ
Sarı, İran ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanmasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın normale dönmesinin jeopolitik riskleri azalttığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de altın üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.
Düşüşte etkili olan ikinci unsurun ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası olduğunu söyleyen Sarı, piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin öne çıktığını kaydetti.
KRİTİK SEVİYE AŞAĞI KIRILDI
Ons altında uzun süredir takip edilen 4.100 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Sarı, fiyatın bu seviyenin altına gerilemesinin düşüşlerin devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi.
Sarı, bu görünümün ons altında 3.800-3.900 dolar bandına doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirebileceğini ifade etti.
YATIRIM BANKALARININ TAHMİNLERİNE DİKKAT
Bazı yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncellediğini hatırlatan Sarı, bu tür revizyonların tek başına belirleyici olmadığını belirtti.
Fed'in faiz artırımı beklentileri ve dolar endeksindeki yükselişin şu an için altın fiyatları üzerinde daha etkili olduğunu vurgulayan Sarı, jeopolitik risklerin azalmasıyla piyasanın yeniden kendi dinamiklerine döndüğünü söyledi.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Bu hafta İran ile ABD arasındaki gelişmelerin piyasalar tarafından izlenmeye devam edeceğini belirten Sarı, yatırımcılar için en kritik gündem maddesinin ise Perşembe günü açıklanacak PCE verisi olduğunu söyledi.
Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin faiz beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade eden Sarı, çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,3'ün üzerinde gelmesi halinde Eylül ayında faiz artırımı beklentilerinin güçlenebileceğini kaydetti.
Sarı, bu nedenle altın yatırımcılarının Perşembe günü açıklanacak verileri yakından takip etmesinde fayda olduğunu sözlerine ekledi.