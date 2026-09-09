Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı

ALTINDA GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ
Altın piyasasında yön arayışı sürerken İsviçreli bankacılık devi UBS’den yatırımcıların yakından takip edeceği yeni bir değerlendirme geldi. Banka, kısa ve uzun vadede altını etkileyebilecek faktörleri sıraladı.
ALTINDA GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ
Altın piyasasında yön arayışı sürerken İsviçreli bankacılık devi UBS’den yatırımcıların yakından takip edeceği yeni bir değerlendirme geldi. Banka, kısa ve uzun vadede altını etkileyebilecek faktörleri sıraladı.
UBS FED TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ
UBS, ABD Merkez Bankası’na ilişkin beklentisinde önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce 2026 yılı içerisinde faiz artırımı beklemeyen banka, son istihdam verilerinin ardından tahminini güncelledi.
İKİ FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR
Bankanın yeni senaryosuna göre Fed’in yıl içerisinde iki kez faiz artırması bekleniyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi altın fiyatlarının kısa vadeli seyri açısından önem taşıyor.
ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR
UBS’ye göre yüksek reel faizler ve doların güçlü seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altına yönelik talebi kısa vadede sınırlayabilir. Bu nedenle değerli metalde dalgalı bir dönem yaşanabileceği değerlendiriliyor.
ANCAK UZUN VADEDE TABLO DEĞİŞİYOR
Banka kısa vadeli baskıya rağmen altının uzun vadeli görünümüne daha farklı yaklaşıyor. Kalıcı enflasyon ve küresel ölçekte artabilecek jeopolitik belirsizliklerin değerli metale destek sağlayabileceği belirtiliyor.
DÜŞÜŞLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
UBS’nin yatırım stratejisindeki en dikkat çekici nokta ise fiyat gerilemelerine ilişkin oldu. Banka, düşüşleri uzun vadeli altın pozisyonu oluşturmak için değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.
FED KARARINA GÖRE HAREKET ETMEYECEK
UBS, altın stratejisini yalnızca bir sonraki Fed kararına bağlı kısa vadeli işlemler üzerine kurmadığını belirtti. Banka açısından altının portföyü koruma ve çeşitlendirme işlevi önemini sürdürüyor.
DOLAR İÇİN DE TAVSİYE GELDİ
Banka, yaklaşan ekonomik veriler ve Fed kararı etrafında yaşanabilecek dalgalanmalara da işaret etti. UBS, doların güçlü olduğu dönemlerin dolar pozisyonlarını azaltmak için değerlendirilebileceği görüşünde.
YAPAY ZEKÂ EMTİALARI DA ETKİLEYEBİLİR
UBS’nin uzun vadeli değerlendirmesi yalnızca altını kapsamıyor. Elektrik talebindeki yükseliş, elektrifikasyon ve yapay zekâ altyapısına yapılan büyük yatırımların emtia piyasalarını destekleyebileceği öngörülüyor.
GOLDMAN SACHS DA O SEVİYEYİ İŞARET ETTİ
Altındaki gerilemeyi değerlendiren bir diğer banka Goldman Sachs olmuştu. Banka, yaşanan düşüşü yükseliş trendinin sona ermesi olarak değerlendirmemiş, ons altında 4 bin dolar seviyesini alım seviyesi olarak göstermişti.
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