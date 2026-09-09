Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı

ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR

UBS’ye göre yüksek reel faizler ve doların güçlü seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altına yönelik talebi kısa vadede sınırlayabilir. Bu nedenle değerli metalde dalgalı bir dönem yaşanabileceği değerlendiriliyor.