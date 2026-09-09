Yeniçağ Gazetesi
09 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı

Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı

Altın fiyatlarında gözler Fed’e çevrilirken UBS’den yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirme geldi. Güçlü dolar ve yüksek reel faizlerin kısa vadede baskı yaratabileceğini belirten banka, fiyatlardaki gerilemeler karşısında izleyeceği stratejiyi açıkladı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 1

ALTINDA GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ

Altın piyasasında yön arayışı sürerken İsviçreli bankacılık devi UBS’den yatırımcıların yakından takip edeceği yeni bir değerlendirme geldi. Banka, kısa ve uzun vadede altını etkileyebilecek faktörleri sıraladı.

1 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 2

UBS FED TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

UBS, ABD Merkez Bankası’na ilişkin beklentisinde önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce 2026 yılı içerisinde faiz artırımı beklemeyen banka, son istihdam verilerinin ardından tahminini güncelledi.

2 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 3

İKİ FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

Bankanın yeni senaryosuna göre Fed’in yıl içerisinde iki kez faiz artırması bekleniyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi altın fiyatlarının kısa vadeli seyri açısından önem taşıyor.

3 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 4

ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR

UBS’ye göre yüksek reel faizler ve doların güçlü seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altına yönelik talebi kısa vadede sınırlayabilir. Bu nedenle değerli metalde dalgalı bir dönem yaşanabileceği değerlendiriliyor.

4 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 5

ANCAK UZUN VADEDE TABLO DEĞİŞİYOR

Banka kısa vadeli baskıya rağmen altının uzun vadeli görünümüne daha farklı yaklaşıyor. Kalıcı enflasyon ve küresel ölçekte artabilecek jeopolitik belirsizliklerin değerli metale destek sağlayabileceği belirtiliyor.

5 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 6

DÜŞÜŞLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

UBS’nin yatırım stratejisindeki en dikkat çekici nokta ise fiyat gerilemelerine ilişkin oldu. Banka, düşüşleri uzun vadeli altın pozisyonu oluşturmak için değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

6 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 7

FED KARARINA GÖRE HAREKET ETMEYECEK

UBS, altın stratejisini yalnızca bir sonraki Fed kararına bağlı kısa vadeli işlemler üzerine kurmadığını belirtti. Banka açısından altının portföyü koruma ve çeşitlendirme işlevi önemini sürdürüyor.

7 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 8

DOLAR İÇİN DE TAVSİYE GELDİ

Banka, yaklaşan ekonomik veriler ve Fed kararı etrafında yaşanabilecek dalgalanmalara da işaret etti. UBS, doların güçlü olduğu dönemlerin dolar pozisyonlarını azaltmak için değerlendirilebileceği görüşünde.

8 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 9

YAPAY ZEKÂ EMTİALARI DA ETKİLEYEBİLİR

UBS’nin uzun vadeli değerlendirmesi yalnızca altını kapsamıyor. Elektrik talebindeki yükseliş, elektrifikasyon ve yapay zekâ altyapısına yapılan büyük yatırımların emtia piyasalarını destekleyebileceği öngörülüyor.

9 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 10

GOLDMAN SACHS DA O SEVİYEYİ İŞARET ETTİ

Altındaki gerilemeyi değerlendiren bir diğer banka Goldman Sachs olmuştu. Banka, yaşanan düşüşü yükseliş trendinin sona ermesi olarak değerlendirmemiş, ons altında 4 bin dolar seviyesini alım seviyesi olarak göstermişti.

10 11
Altında dengeler değişiyor: Dev bankadan yatırımcıya kritik uyarı - Resim: 11

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ
DEĞİLDİR.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro