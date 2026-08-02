Altın yeniden uçuşa geçecek: Dev banka UBS tarih vererek açıkladı

FED'İN POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

UBS, altının yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri de Fed'in para politikası olacağını ileri sürüyor.

Piyasalar bu yıl faiz artışı ihtimalini fiyatlarken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının kısa vadede 3 bin 850 dolara kadar geri çekilebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirimlerine başlaması durumunda, reel faizlerin gerilemesi ve doların zayıflamasıyla altına olan talebin yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.