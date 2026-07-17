Altın yatırımcısına kritik uyarı: 'Bu seviye kırılırsa satış hızlanabilir'

Ancak son dönemde sosyal medyada dolaşan aşırı iyimser tahminler ve spekülatif yorumların piyasada beklentileri yükselttiğini ifade eden Manukyan, bu nedenle olası yükselişlerin geçmiş döneme göre daha yavaş bir tempoda gerçekleşebileceğini dile getirdi.