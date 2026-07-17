Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, katıldığı CNBC'de yatırımcıların piyasayı tek bir nedene bağlayarak yorumlamaması gerektiğini belirtti. Manukyan, altın fiyatlarında 3.950 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ifade etti.
Altın yatırımcısına kritik uyarı: 'Bu seviye kırılırsa satış hızlanabilir'
İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Manukyan, 3.950 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirterek, bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
"3.950 DOLARIN ALTI SATIŞ BASKISINI ARTIRABİLİR"
Manukyan, altının 3.950 dolar seviyesinin altına sarkması durumunda teknik görünümün bozulabileceğini belirterek, satışların derinleşebileceği uyarısında bulundu.
Deneyimli ekonomiste göre, bu seviyenin altında fiyatların daha da gerileyebileceği ve teknik beklentilerin de satış baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.
SAVAŞ VE DOLAR LİKİDİTESİ ALTINI BASKILIYOR
Şant Manukyan, altın fiyatlarını etkileyen temel unsurun yalnızca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası olmadığını vurguladı.
Fed'in geçmişte faizleri yüzde 5 seviyelerine çıkardığı dönemde de altının yükseldiğini hatırlatan Manukyan, mevcut süreçte asıl belirleyici unsurun jeopolitik riskler ve dolar likiditesindeki sıkışıklık olduğunu söyledi.
Manukyan, savaş ortamının devam etmesi halinde yatırımcıların dolar likiditesine yöneldiğini, bunun da altın rezervleri ve altın pozisyonlarında çözülmeye neden olduğunu ifade etti.
YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR ANCAK...
Öte yandan Manukyan, dolar likiditesindeki baskının azalması halinde altının yükselişini destekleyen temel dinamiklerin hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Ancak son dönemde sosyal medyada dolaşan aşırı iyimser tahminler ve spekülatif yorumların piyasada beklentileri yükselttiğini ifade eden Manukyan, bu nedenle olası yükselişlerin geçmiş döneme göre daha yavaş bir tempoda gerçekleşebileceğini dile getirdi.