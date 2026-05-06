06 Mayıs 2026 Çarşamba
Altın uzmanı açıkladı: Gram bayramdan sonra 8 bin, yıl sonunda 11 bin lira olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kurban Bayramı sonrası altının geleceği seviyeyi açıkladı. Altının bayram sonrası talep artışıyla birlikte 8 bin lira seviyesine geleceğini belirtti.

Yunus Arıkan
Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altında orta ve uzun vadeli beklentilerde çok yönlü oynaklık beklenmediğini belirtirken, altının yıl sonunda göreceği rakamı da açıkladı.

Yıldırımtürk, mevcut durumda gram altının 6.700-6.800 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirterek şu kritik uyarıyı yaptı:

“Kur­ban Bayramı nedeniyle kısa vadede nakit ihtiyacıyla satışlar görülebilir. Ancak bayram sonrası talep artışıyla birlikte gram altının yeniden yükselişe geçmesini ve kısa sürede 8.000 TL seviyelerinin test edilmesini bekliyoruz.”

Altında orta ve uzun vadeli beklentilerin değişmediğini belirten Yıldırmürk, özellikle sonbahar aylarında talebin artabileceğini söyledi.

Ons altında yıl sonu hedefinin 6.000 dolar olduğunu ifade eden Yıldırmürk, gram altın için ise şu tahmini paylaştı:

"Bir taraftan enflasyonda yeni beklentiler sene sonu itibarıyla revize edildiği, aynı zamanda döviz fiyatlarında dolar/TL'nin daha önce sene sonunda 51-52 lira olur denilirken şimdi 57-58 lira beklentilerinin oluşmasıyla beraber çarpan etkisiyle gram altının da daha önce belirttiğimiz o hedeflerimizde sapma olmadı"

SENE SONU BEKLENTİSİ 11 BİN LİRA

10.000 lira-11.000 lira arasında sene sonu gram TL'de bir beklentimiz var.
Bu savaş süreci bence barışla sonuçlanmayacak. Zaman zaman şiddetlenecek, zaman zaman durulacak ama savaş hali devam edecek. Çünkü bu ortamdan istifade eden bir de yatırımcı kitlesi var; piyasa oyuncuları diyebileceğimiz. Ve petrol, diğer enerji araçlarıyla sürekli zikzak yapan fiyatlarda bir kısım da para kazanıyor tabii bu ortamda. Dolayısıyla böyle bir ortamımız var. O bakımdan bu yükselişin biraz daha sınırlı bir yükseliş şeklinde, daha istikrarlı bir yükseliş olacağı kanaatindeyim. Sene sonu beklentimiz 6.000 dolar/ons seviyeleri.”

Kaynak: Diğer
