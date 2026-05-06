Altın uzmanı açıkladı: Gram bayramdan sonra 8 bin, yıl sonunda 11 bin lira olacak

SENE SONU BEKLENTİSİ 11 BİN LİRA

10.000 lira-11.000 lira arasında sene sonu gram TL'de bir beklentimiz var.

Bu savaş süreci bence barışla sonuçlanmayacak. Zaman zaman şiddetlenecek, zaman zaman durulacak ama savaş hali devam edecek. Çünkü bu ortamdan istifade eden bir de yatırımcı kitlesi var; piyasa oyuncuları diyebileceğimiz. Ve petrol, diğer enerji araçlarıyla sürekli zikzak yapan fiyatlarda bir kısım da para kazanıyor tabii bu ortamda. Dolayısıyla böyle bir ortamımız var. O bakımdan bu yükselişin biraz daha sınırlı bir yükseliş şeklinde, daha istikrarlı bir yükseliş olacağı kanaatindeyim. Sene sonu beklentimiz 6.000 dolar/ons seviyeleri.”