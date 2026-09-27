Altın için tahmin yağmuru: Dünyaca ünlü 14 kurum rakam verdi

GOLDMAN SACHS 2027 İÇİN RAKAMI VERDİ

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için daha önce 4 bin 900 dolar olan tahminini 4 bin 650 dolara indirdi. Kurumun 2027 yıl sonu hedefi ise 5 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam, derlemede yer alan uzun vadeli beklentiler arasında öne çıkan seviyelerden biri oldu.