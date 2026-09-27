ALTIN İÇİN 14 KURUMDAN YENİ TAHMİN
Küresel piyasalarda altının geleceğine yönelik beklentiler yakından takip edilirken, 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun son raporları bir araya getirildi. Kurumların yıl sonu ve 2027 tahminlerinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.
Altın için tahmin yağmuru: Dünyaca ünlü 14 kurum rakam verdi
Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşları altın için yeni tahminlerini açıkladı. Yıl sonuna ilişkin beklentiler arasında ciddi farklar oluşurken, gözler 2027 için verilen rakamlara çevrildi. İşte 14 yabancı kurumun altın öngörüleri...Kaynak: Diğer
ALTIN İÇİN 14 KURUMDAN YENİ TAHMİN
YIL SONU BEKLENTİSİNDE RAKAM BELLİ OLDU
Karşılaştırılabilir yıl sonu tahminlerine göre 2026 sonu için medyan beklenti ons başına 4 bin 825 dolar olarak hesaplandı. Kurumların yıl sonu tahminleri ise 4 bin 360 ile 5 bin dolar arasında değişiyor.
SON ÇEYREKTE 4 BİN 450 DOLAR
ING, Morgan Stanley ve Standard Chartered'ın 2026'nın son çeyreğine ilişkin tahminleri 4 bin 150 ile 4 bin 650 dolar arasında sıralandı. Üç kurumun tahminlerinin medyanı 4 bin 450 dolar oldu.
ING VE MORGAN STANLEY NE BEKLİYOR?
ING, 2026'nın dördüncü çeyreği için ons altında 4 bin 150 dolar tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise aynı dönem için 4 bin 450 dolarlık beklentisini korudu.
Morgan Stanley, 2027 yılında 5 bin doların üzerindeki seviyelerin mümkün olabileceğini değerlendirdi.
STANDARD CHARTERED ÇITAYI YÜKSELTTİ
Standard Chartered'ın son çeyrek tahmini 4 bin 650 dolar oldu. Banka, merkez bankalarının altın alımları ile dolardan uzaklaşma eğilimini fiyatları destekleyebilecek faktörler arasında gösterirken güçlü doların kısa vadeli risk oluşturduğunu belirtti.
YIL SONUNDA 5 BİN DOLAR BEKLEYENLER VAR
2026 yıl sonuna ilişkin OCBC'nin tahmini 4 bin 360 dolar, Goldman Sachs'ın beklentisi 4 bin 650 dolar seviyesinde bulunuyor.
Amundi ve Natixis ise yıl sonunda altının ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyor.
GOLDMAN SACHS 2027 İÇİN RAKAMI VERDİ
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için daha önce 4 bin 900 dolar olan tahminini 4 bin 650 dolara indirdi. Kurumun 2027 yıl sonu hedefi ise 5 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor.
Bu rakam, derlemede yer alan uzun vadeli beklentiler arasında öne çıkan seviyelerden biri oldu.
CITI VE DEUTSCHE BANK'TAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ
Citi, ons altın için 0-3 aylık dönemde 4 bin 800 dolar, 6-12 aylık dönemde ise 5 bin dolar hedef açıkladı.
Deutsche Bank'ın 12 aylık altın tahmini de 5 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
RBC'NİN 2027 SENARYOSU DİKKAT ÇEKTİ
RBC Capital Markets, altının 2026'nın kalan bölümünde ağırlıklı olarak 4 bin 500-5 bin dolar bandında hareket etmesini bekliyor.
Kurumun yüksek senaryosunda 2026 için 4 bin 929 dolar, 2027 için ise 5 bin 296 dolar seviyesi bulunuyor. Bu rakamların baz tahmin olmadığı belirtiliyor.
ALTINDA İKİ BÜYÜK RİSK
Kurumların değerlendirmelerinde yüksek faizler ve güçlü dolar, altın üzerinde kısa vadede baskı oluşturabilecek başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.
Buna karşılık merkez bankalarının altın alımları, ETF talebi, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin orta ve uzun vadede altını destekleyebileceği değerlendiriliyor.
GÖZLER 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE
14 yabancı kurumun değerlendirmeleri birlikte ele alındığında 2026 yıl sonu için tahminler 4 bin 360 ile 5 bin dolar arasında değişiyor.
Daha uzun vadeli beklentilerde ise 5 bin-5 bin 400 dolar bandı öne çıkıyor. Goldman Sachs 2027 sonu için 5 bin 400 doları işaret ederken, Citi ve Deutsche Bank'ın daha uzun vadeli hedefleri 5 bin dolar seviyesinde bulunuyor.