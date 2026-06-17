Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek

Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karardan sonra altın fiyatları sert geriledi. Ons altın yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 4 bin 240 dolara, gram altın ise 6 bin 313 liraya kadar geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde yapılan ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 2

Küresel piyasalarda yakından takip edilen faiz kararından sonra altın fiyatlarında düşüş meydana geldi. Karar öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden altın, Fed’in faizleri değiştirmemesi sonrasında kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.

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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 3

ALTINDA FED KARARI SONRASI SATIŞ BASKISI

Faiz kararı öncesinde yaklaşık yüzde 1 primle 4 bin 382 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, karardan sonra yönünü aşağı çevirdi. ons altın fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 4 bin 240 dolar seviyesine kadar geriledi.

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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 4

GRAM ALTINDA DA GERİLEME GÖRÜLDÜ

Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarına da yansıdı.

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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 5

Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, kararın ardından yüzde 2 düşüşle 6 bin 313 lira seviyesine kadar geriledi.

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Altın fiyatları yerle bir oldu: Yatırımcılar şaşkına dönecek - Resim: 6

PİYASALAR FED’İN YENİ DÖNEMİNE ODAKLANDI

Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde alınan ilk faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, yatırımcılar bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası adımlarına ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.

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