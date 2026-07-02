Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026 senesinin ilk yarısının altın piyasası açısından son senelerin en dikkat çekici dönemlerinden biri olduğunu açıkladı.
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi (WGC) son noktayı koydu
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı durum devam ederken, Dünya Altın Konseyi (WGC), konuya ilişkin son raporunu yayınlandı. Rapora göre, yılın ilk yarısında tarihi rekoru test etmesinin ardından keskin bir gerileme kaydeden altın fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
WGC'ye göre altın, ocak ayında gün içinde 5.500 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra, haziran sonunda 4.000 dolar/onsun altına geriledi. Yılbaşından beri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen altın, son 12 aylık dönemin en iyi performans gösteren varlıkları arasında yer almayı sürdürdü.
Konsey, yılın ilk yarısının altının jeopolitik risklerdeki artışa ve yatırımcı duyarlılığındaki ani değişimlere karşı hassasiyetini koruduğunu ortaya koyduğunu ifade ederken, Asya piyasalarının altın fiyatlamasındaki etkisinin de giderek yükseldiğine dikkat çekti.
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR
WGC, mevcut fiyat seviyelerinin ılımlı küresel büyüme, gerilemesine karşın yüksek devam eden enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı ilave faiz artırımları beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.
Bu noktada altın fiyatlarının kısa vadede yaklaşık artı/eksi yüzde 5'lik bantta dalgalanmasının muhtemel olduğundan söz edildi.
Bununla beraber WGC, ekonomik görünümün bozulması, jeopolitik risklerin yeniden artması, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişiklik göstermesi ya da güçlü alımların devreye girmesi halinde altının yeniden ivme kazanarak 4.500 dolar/ons ve üzeri seviyelere yükselebileceğini ifade etti.
Konsey, güçlü piyasa sinyallerinin oluşması durumunda daha yüksek fiyat seviyelerinin de görülebileceğinden bahsetti.
YILIN İKİNCİ YARISINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
WGC, güçlü ekonomik büyüme, yükselen tahvil getirileri ve piyasalarda daha sakin bir görünümün altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.
Bununla beraber, mevcut seviyelerden yüzde 10'dan daha sert düşüşlerin, alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcı talebiyle sınırlı kalabileceği belirtildi.
Öte yandankonsey merkez bankalarının devam ettirdiği altın alımları ile Hindistan gibi önemli pazarlarda uygulanacak politika değişikliklerinin yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında yer almayı sürdüreceğinden bahsetti.