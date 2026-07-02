Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi (WGC) son noktayı koydu

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

WGC, mevcut fiyat seviyelerinin ılımlı küresel büyüme, gerilemesine karşın yüksek devam eden enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı ilave faiz artırımları beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.