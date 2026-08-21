ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Ağustos Cuma)
ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım limitini iki katına çıkarma kararı piyasaları yemyeşil senaryoya çevirdi. Gram ve çeyrek altın cephesinde sert yükselişler dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 4 ay sonra bir ilk yaşandı.Süleyman Çay
Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından altın cephesinde 2 günlük periyotta çok sert yükselişler yaşandı. 21 Ağustos 2026 günü piyasalar ise merak konusu oldu. İşte altın piyasasında son durum…
Ons altın cephesinde ABD tarafındaki tahvil kararı sonrası sert yükselişine devam ediyor. Karardan bu yana ons altında yüzde 3,79 bir yükseliş gözlemlendi. Ons altın 4 bin 533 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altın cephesi 4 ay sonra 7 bin TL seviyesini aştığı görüldü. Sabah saatlerinde 7 bin 25 TL seviyelerinde serbest piyasada konumlandı. Tahvil kararından bu yana ise yüzde 4’ü aşan bir yükseliş yaşadı. Gram altın anlık olarak 7 bin TL seviyesinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında da sert yükselişler yaşandı. 7 bin TL satış fiyatını gören gram altın şu anda sınırda seyrini sürdürüyor.
21 Ağustos 2026 (saat 08:34) tarihli verilere göre Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları liste halinde şu şekilde oldu:
Gram Altın: Alış 6.884,94 TL — Satış 6.988,91 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.243,00 TL — Satış 11.401,00 TL
Yarım Altın: Alış 22.522,00 TL — Satış 22.796,00 TL
Tam Altın: Alış 44.735,00 TL — Satış 45.427,00 TL
Gremse Altın: Alış 111.405,00 TL — Satış 113.184,00 TL
Has Altın: Alış 6.919,54 TL — Satış 6.974,96 TL
Dolar TL cephesi ise rekor seviyelere geldi. 48 TL sınırı dolar tarafından aşıldı. Hem döviz hem de altın cephesindeki yükselişler dikkat çekti.
70 dolar barajına kadar sert düşüş yaşayan Brent ham petrol ise sert yükselişlerle 93,67 dolar seviyelerine kadar çıktı. Yüzde 19’u aşan sert yükselişler petrol cephesinde görüldü.