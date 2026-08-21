Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Ağustos Cuma)

Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından altın cephesinde 2 günlük periyotta çok sert yükselişler yaşandı. 21 Ağustos 2026 günü piyasalar ise merak konusu oldu. İşte altın piyasasında son durum…