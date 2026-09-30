Kapalıçarşı canlı altın piyasası verilerine göre, altın türlerinin tamamında binde 2,3 oranında değer artışı gözleniyor.
Altın fiyatları akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (30 Eylül 2026)
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları belli oldu. Gün içerisinde ibre yön değiştirdi. Peki akşam saatlerinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu? İşte gün içerisinde test ettikleri en düşük ve en yüksek seviyeler...Seçil Kılıç
Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan en düşük, en yüksek ve güncel alış-satış rakamları netleşti.
İşte 30 Eylül 2026 akşam saatlerinde güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 6.609,97 TL ve en yüksek 6.682,22 TL seviyelerini gören gram altın, alışta 6.569,73 TL ve satışta 6.644,48 TL seviyesinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içinde en düşük 10.773,00 TL'ye gerileyen ve en yüksek 10.891,00 TL'ye kadar çıkan çeyrek altın, alışta 10.762,00 TL ve satışta 10.830,00 TL seviyesinde bulunuyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Gün boyunca en düşük 21.540,00 TL ve en yüksek 21.776,00 TL değerlerini kaydeden yarım altın, alışta 21.525,00 TL ve satışta 21.653,00 TL'den alıcı buluyor.
TAM ALTIN AKŞAM KAÇ TL?
Gün içi işlem aralığı en düşük 42.955,00 TL ve en yüksek 43.424,00 TL olarak gerçekleşen tam altın, alışta 42.918,00 TL ve satışta 43.179,00 TL seviyesinde seyrediyor.
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 106.877,00 TL ve en yüksek 108.045,00 TL seviyeleri arasında hareket eden gremse altın, alışta 106.502,00 TL ve satışta 107.435,00 TL'den işlem görüyor.
HAS ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün içinde en düşük 6.590,36 TL ve en yüksek 6.662,85 TL değerlerini tespit eden has altın, alışta 6.602,74 TL ve satışta 6.624,61 TL seviyesinde yer alıyor.
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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.