Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde

Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde

Muş’ta 13. yüzyıldan bu yana ihtişamını koruyan tarihi Murat Köprüsü, temeline altın gömüldüğü efsanesi nedeniyle definecilerin saldırısına uğruyor; Selçuklu yadigarı yapı, tüm tahribatlara rağmen ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Haberi Paylaş
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 1

Selçuklu’nun Murat Nehri Üzerindeki Görkemli İmzası

Murat Nehri üzerinde tüm ihtişamıyla yükselen tarihi Murat Köprüsü, 12 kemerli yapısıyla Selçuklu mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

1 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 2

143 Metrelik Mühendislik Dehası

143 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki bu abidevi yapı, bölgenin mühendislik tarihindeki stratejik önemini yüzyıllardır muhafaza ediyor.

2 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 3

Ermeni Kızı ve "Bir Küp Altın" Efsanesi

Halk arasındaki rivayete göre; köprüyü yaptıran varlıklı genç kız, kendisine "cimri" diyen işçilere inat, cömertliğini kanıtlamak için köprü ayaklarından birine bir küp altın gömdürmüştür.

3 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 4

Definecilerin Patlayıcılı Tahribatı

Sözlü gelenekte yaşayan bu altın efsanesi, hazine avcılarının iştahını kabartarak tarihi yapının orta ayaklarının patlayıcılarla tahrip edilmesine neden oldu.

4 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 5

Restorasyonla Yeniden Doğan Tarih

Yaşanan ağır tahribatın ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları ve sıkı güvenlik denetimleri sayesinde, köprü eski estetik görünümüne yeniden kavuştu.

5 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 6

Geceleri Aydınlanan 13. Yüzyıl Mirası

2010 yılında tamamlanan modern ışıklandırma projesiyle köprü, gün batımından sonra Murat Nehri üzerinde büyüleyici bir görsel şölen sunmaya başladı.

6 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 7

Sosyal Yaşamın ve Turizmin Merkezi

Çevresine kazandırılan mesire alanlarıyla hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olan yapı, bugün bölgenin en önemli sosyal merkezlerinden biri konumunda.

7 8
Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde - Resim: 8

Ulaşımın Aktif Parçası: Geçmişten Günümüze Köprü

Muş-Bingöl karayolu üzerinden kolayca ulaşılabilen tarihi köprü, modern ulaşım ağında aktif rol üstlenerek kadim geçmişi bugüne bağlıyor.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro