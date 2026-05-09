Altın efsanesi yıkım getirdi: Asırlık köprü definecilerin hedefinde

Selçuklu’nun Murat Nehri Üzerindeki Görkemli İmzası
Murat Nehri üzerinde tüm ihtişamıyla yükselen tarihi Murat Köprüsü, 12 kemerli yapısıyla Selçuklu mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
143 Metrelik Mühendislik Dehası
143 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki bu abidevi yapı, bölgenin mühendislik tarihindeki stratejik önemini yüzyıllardır muhafaza ediyor.
Ermeni Kızı ve "Bir Küp Altın" Efsanesi
Halk arasındaki rivayete göre; köprüyü yaptıran varlıklı genç kız, kendisine "cimri" diyen işçilere inat, cömertliğini kanıtlamak için köprü ayaklarından birine bir küp altın gömdürmüştür.
Definecilerin Patlayıcılı Tahribatı
Sözlü gelenekte yaşayan bu altın efsanesi, hazine avcılarının iştahını kabartarak tarihi yapının orta ayaklarının patlayıcılarla tahrip edilmesine neden oldu.
Restorasyonla Yeniden Doğan Tarih
Yaşanan ağır tahribatın ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları ve sıkı güvenlik denetimleri sayesinde, köprü eski estetik görünümüne yeniden kavuştu.
Geceleri Aydınlanan 13. Yüzyıl Mirası
2010 yılında tamamlanan modern ışıklandırma projesiyle köprü, gün batımından sonra Murat Nehri üzerinde büyüleyici bir görsel şölen sunmaya başladı.
Sosyal Yaşamın ve Turizmin Merkezi
Çevresine kazandırılan mesire alanlarıyla hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olan yapı, bugün bölgenin en önemli sosyal merkezlerinden biri konumunda.
Ulaşımın Aktif Parçası: Geçmişten Günümüze Köprü
Muş-Bingöl karayolu üzerinden kolayca ulaşılabilen tarihi köprü, modern ulaşım ağında aktif rol üstlenerek kadim geçmişi bugüne bağlıyor.