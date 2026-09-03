Safranbolu’da uzun yıllardır sürdürülen bağcılık geleneğinin önemli ürünlerinden olan çavuş üzümünde hasat dönemi başladı.
Altın değerindeki ürünün hasadı başladı: Kilosu 150 liradan kapış kapış satılıyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümünde hasat başladı. Yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen ürün, ince kabuğu, az çekirdeği ve kendine has aromasıyla yoğun ilgi görüyor. Çavuş üzümünün kilogramı 150 liradan satılıyor.Kaynak: AA / İHA
Yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen Safranbolu çavuş üzümü; ince kabuğu, az çekirdeği, sulu ve gevrek yapısı ile kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor.
Bölgede çavuş üzümünün yanı sıra “çoban çavuşu”, “pembe çavuş” ve “misket çavuşu” gibi çeşitleri de bulunuyor.
"ÜZÜMLERİN ÇAVUŞU" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Karabük’e özgü yerel çeşitlerden olan coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.
Çavuş üzümünün sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu ve hoş aromasıyla üzümseverlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Önder, “Üzümlerin çavuşu” olarak nitelendirdikleri ürünün bölgede ve Türkiye genelinde tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti..
36 YILDIR DAĞCILIK YAPIYOR
Konarı köyünde çiftçilik yapan Hasan Yakupoğlu, 36 yıldır bağcılıkla uğraştığını söyledi.
Bağında 18 çeşit üzüm bulunduğunu belirten Yakupoğlu, ağırlıklı olarak çavuş, kardinal ve Hamburg misketi yetiştirdiğini aktardı. 13 dönümlük bağının yaklaşık 9 dönümünde çavuş üzümü bulunduğunu ifade etti.
Yağışlar nedeniyle bu yıl rekoltenin çok yüksek olmadığını belirten Yakupoğlu, dekara yaklaşık 700-800 kilogram ürün beklediklerini söyledi.
KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR
Çavuş üzümünün sulu, az çekirdekli, iri ve oldukça tatlı bir üzüm çeşidi olduğunu belirten Yakupoğlu, ürüne yoğun rağbet olduğunu söyledi.
Pazarlamanın çoğunlukla bahçeden yapıldığını, pazarlarda satışlarının ise az olduğunu belirten Yakupoğlu, “Piyasada sofralık üzümler içinde birinci sırayı alır. Çavuş üzümüne rağbet çok” dedi.
Yakupoğlu, çavuş üzümünün kilogramının 150 liradan satıldığını ifade etti.
Safranbolu’da hasat mesaisinin başlamasıyla birlikte coğrafi işaretli çavuş üzümü yeniden tezgahlardaki yerini almaya hazırlanırken, üreticiler yoğun talebin devam ettiğini belirtiyor.