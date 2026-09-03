Altın değerindeki ürünün hasadı başladı: Kilosu 150 liradan kapış kapış satılıyor

Çavuş üzümünün sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu ve hoş aromasıyla üzümseverlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Önder, “Üzümlerin çavuşu” olarak nitelendirdikleri ürünün bölgede ve Türkiye genelinde tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti..