Mersin’in Silifke ilçesi erik bahçelerinin bereketli ürünleriyle bir kez daha dikkat çekiyor. Çiftçiler emeklerinin karşılığını yüksek fiyatlarla almanın sevincini yaşarken hasat dönemi bölgeye ekonomik canlılık getiriyor. Altın değerindeki erikler hem iç piyasada hem de uluslararası arenada talep görüyor.
Altın değerinde hasat başladı: Erik fiyatları ne kadar oldu?
Mersin'in Silifke ilçesinin erik bahçelerinde hasat başladı ve fiyatlar rekor kırıyor. Çiftçiler yüksek rekolte beklerken ürünlerin yüzde 40'ı ihraç ediliyor. Bu altın değerindeki hasat Mersin ekonomisini nasıl canlandıracak?
Sera hasadının ardından bahçe şenliği başladı
Çiftçilerin mart ayında seralardaki eriklerini topladığı ilçede hasat mesaisi meyvelerin olgunlaştığı bahçelere taşındı. Göksu Vadisi’ndeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde açık alanda yetiştirilen erikler tarım işçilerince hasat edildi. Tarım işçilerinin özverili çalışmalarıyla toplanan erikler kalitelerine göre ayrılıyor ve hemen paketleme işlemine tabi tutuluyor.
Erikler ebatlarına göre sıralanıp paketleniyor
Boylarına göre ayrıldıktan sonra paketlenen ürünler yurt içi ve dışındaki pazarlara ulaştırılıyor. Eriklerin kalitesi ve taze oluşu tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Yurt dışı pazarların ilgisi özellikle yüksek seviyede seyrediyor ve bu durum üreticilere ek motivasyon veriyor.
Bahçeler 8 bin 500 ton erik vadediyor
İlçe genelindeki 6 bin 500 dönüm açık alanda ve 800 dönüm serada yetiştirilen erikte 8 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Bu beklenti üreticilerin emeklerinin karşılığını alacağını gösteriyor ve tarım sektörüne güven veriyor. Geçen yıllara göre umut verici artış bölge ekonomisi için de önemli bir fırsat yaratıyor.
Erik Fiyatları ne olacak?
Üreticilerden Ali Bezgin gazetecilere serasındaki hasattan 15 ton ürün elde ettiğini söyledi. Bahçesindeki hasattan da umutlu olduğunu dile getiren Bezgin "Açık alanda da 15 ton civarı rekolte bekliyorum. Hasat edilen eriklerimizin kilogramını ebadına göre 200 ila 800 lira arasında satıyoruz. Havaların iyileşmesiyle erikler büyümeye başladı. Hasattan memnunuz" dedi.
Keben Mahallesi’nin muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur da "Ürünlerin yaklaşık yüzde 40’ı Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor, yüzde 60’lık kısmı da iç piyasada tüketiliyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı sezon diliyorum" ifadesini kullandı.
Silifke’nin erik üretimi ilçenin tarımsal kalkınmasında kilit rol oynuyor. Yüksek rekolte ve iyi fiyatlar sayesinde üreticiler gelecek sezon için de planlarını yapmaya başladı.
Hasadın sorunsuz tamamlanması tüm bölge için büyük bir kazanım olacak. Bu bereketli dönem hem çiftçilerin cebini dolduruyor hem de Mersin’in tarım kimliğini güçlendiriyor.