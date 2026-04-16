Altın değerinde hasat başladı: Erik fiyatları ne kadar oldu?

Bahçeler 8 bin 500 ton erik vadediyor

İlçe genelindeki 6 bin 500 dönüm açık alanda ve 800 dönüm serada yetiştirilen erikte 8 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Bu beklenti üreticilerin emeklerinin karşılığını alacağını gösteriyor ve tarım sektörüne güven veriyor. Geçen yıllara göre umut verici artış bölge ekonomisi için de önemli bir fırsat yaratıyor.