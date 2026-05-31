‘Altın büyük patlama yapacak’ Piyasaları alt üst edecek rakam verildi
Rockefeller Global Investment Management'ın piyasa stratejisti Doug Moglia, son dönemdeki sert dalgalanmaların altının yükseliş trendinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek rekor tahmin açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Rapora göre altın fiyatları 2025 başından bu yana yüzde 92, gümüş fiyatları ise yüzde 152 değer kazandı. Moglia, bu yükselişte merkez bankalarının altın alımlarının yanı sıra zayıflayan ABD dolarının ve yatırımcı ilgisinin etkili olduğunu ifade etti.
'YENİ BOĞA PİYASASI 2022'DE BAŞLADI'
Altının mevcut yükseliş döngüsünün son 50 senede yaşanan diğer iki büyük boğa piyasası ila karıştırılmaması uyarısında bulunan Moglia, altının 2022 senesinde üçüncü uzun vadeli boğa piyasasına girdiğini ifade etti. Rockefeller stratejistine göre yeni döngünün katalizörü ise Rusya'nın döviz rezervlerine uygulanan yaptırım oldu.
Mevcut boğa piyasasının henüz erken aşamada olduğunu belirten Moglia, geçmişteki büyük yükseliş dönemlerinin yaklaşık on sene sürdüğünden bahsetti. Buna karşılık dördüncü yılına giren mevcut döngüde altın fiyatları yüzde 200 yükseliş kaydetti.
ALTIN 4 YIL İÇİNDE 10 BİN DOLARI GÖRECEK
Moglia, altının on yıl içinde mevcut piyasa seviyelerinin çok üzerine çıkabileceğini belirterek, "Altının 2027 yılına kadar ons başına 5 bin 500 doların üzerinde işlem göreceğini ve 2030'dan önce ons başına 8 bin dolara ulaşacağını, hatta 10 bin dolara kadar çıkma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz" dedi.
Moglia, gümüşün de değerli metallerdeki yükselişten güçlü şekilde faydalandığını fakat geçen seneki kadar cazip bir fırsat sunmadığını ifade etti.
Gümüşün talebinin yarısından fazlası sanayi kaynaklı olsa da yatırımcıların metali büyük ölçüde "yüksek getirili altın" olarak gördüğünü ifade eden Moglia, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojilerinin gümüş talebini desteklediğini söyledi.