Altın bu seviyelere gelecek: Filiz Eryılmaz rakam ve tarih verdi

Bu seviyenin altındaki kapanışlarda pozisyonların önemli bir kısmından çıkılarak daha alt seviyelerden yeniden alım yapılmasının mantıklı olacağını vurguladı. Uzun vadeli yatırımcılar içinse tablonun farklı olduğunu ifade eden Eryılmaz, 7.000 TL üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.