Son dönemde kırdığı rekorlarla adından söz ettiren değerli metallerde hızlı yükseliş rallisi yerini kâr satışlarına bıraktı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, gram altın, gümüş ve Borsa İstanbul’a dair son gelişmeleri detaylandırarak yatırımcılar için kritik teknik seviyeleri paylaştı. Ons altındaki kâr realizasyonlarının iç piyasaya yansımasıyla geri çekilen gram altın, Dolar/TL'nin desteğine rağmen gün içi zirvelerinden uzaklaşarak yatay-negatif bir seyre geçti.
Altın bu seviyelere gelecek: Filiz Eryılmaz rakam ve tarih verdi
Ekonomist Filiz Eryılmaz, gram altın ve gümüşteki kâr satışlarının ardından yatırımcıları kritik seviyeler konusunda uyardı. Gram altında 7.144 TL’nin altının riskli olduğunu vurgulayan Eryılmaz; altın için yıl sonu tahminini de paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
GRAM ALTINDA 7.144 TL SEVİYESİ KRİTİK EŞİK
Eryılmaz, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcılar için risk yönetimi uyarısında bulundu. Gram altının 7.200-7.211 TL direnç aralığında zorlanması halinde kısa vadeli pozisyonların bir kısmında kâr realizasyonuna gidilebileceğini belirten uzman, aşağı yönlü hareketlerde 7.144 TL seviyesini adeta bir kırmızı çizgi olarak tanımladı.
Bu seviyenin altındaki kapanışlarda pozisyonların önemli bir kısmından çıkılarak daha alt seviyelerden yeniden alım yapılmasının mantıklı olacağını vurguladı. Uzun vadeli yatırımcılar içinse tablonun farklı olduğunu ifade eden Eryılmaz, 7.000 TL üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.
GÜMÜŞ NEDEN ALTININ GERİSİNDE KALDI?
Gümüş tarafında da kâr satışlarının etkili olduğunu ifade eden Eryılmaz, altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesini "güvenli liman" algısına bağladı. ABD kaynaklı gelişmelerle birlikte Doların güvenli liman niteliğini kaybetmesinin doğrudan altını öne çıkardığını belirten Eryılmaz, yükselişin sadece faiz indirimi beklentisiyle açıklanamayacağını söyledi.
Gümüşte yeni pozisyon açmak için 70,02 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışların beklenmesi gerektiğini vurgulayan uzman, yüksek risk alabilen yatırımcıların ise 69,03 dolar seviyesini takip edebileceğini kaydetti.
BORSA İSTANBUL VE MERKEZ BANKASI'NIN LİKİDİTE ADIMLARI
Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerini yeniden açmasının zamanlama açısından piyasaya erken bir sürpriz sunduğunu belirten Eryılmaz, bu adımla birlikte piyasadaki faiz indirim beklentilerinin ayrıştığını ifade etti.
Piyasadaki genel eylül ayı faiz indirimi beklentisine katılmadığını ve ilk indirimin en erken ekim ayında geleceğini öngören Eryılmaz, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35-35,5 bandına gerileyebileceğini değerlendirdi. Karar sonrası bankacılık hisselerinde yaşanan hareketin kalıcı olmadığını da ekleyen Eryılmaz, Borsa İstanbul'un günü yatay-negatif bir seyirle 14.473 puandan tamamladığını hatırlattı.