Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,68, altının gram fiyatı yüzde 5,4 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,32, Euro/TL yüzde 0,92 değer kazandı.
Altın, borsa, euro ve dolar: Yatırımcıya en çok ne kazandırdı?
Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftalık yüzde 2,68 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 5,4 düştü; dolar/TL ve Euro/TL ise sırasıyla yüzde 0,32 ve 0,92 yükseldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
BIST 100 endeksi, en düşük 12.601,60, en yüksek 13.168,16 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,68 altında 12.698,19 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,4 düşüşle 6.343 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,37 azalışla 42.748 liraya indi.
Geçen hafta sonu 11.231 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,4 düşerek 10.625 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 artarak 44,4600 lira, Euro yüzde 0,92 yükselerek 51,3080 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40, emeklilik fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile “Para Piyasası” fonları oldu.